Экономика

10:38 22.06.2018

ЕБА про закон о валюте: обновление законодательства бизнес-сообщество ожидало 25 лет

2 мин читать
ЕБА про закон о валюте: обновление законодательства бизнес-сообщество ожидало 25 лет

 Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) приветствует принятие Верховной Радой закона о валюте (законопроект №8152), сообщила пресс-служба ассоциации.

"Европейская бизнес ассоциация приветствует данное решение, поскольку обновления законодательства бизнес-сообщество ожидало более 25 лет", – говорится в сообщении ЕБА.

При этом подчеркивается, что до настоящего времени эту сферу регулировали декрет "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года и ряд законодательных актов, принятых в начале 90-х.

Как отмечают эксперты ассоциации, указанный закон отменяет устаревшие регулирования, санкции за нарушения валютного законодательства, валютный контроль по операциям до 150 тыс. грн, предельные сроки расчетов по операциям внешнеэкономической деятельности в 180 дней. В то же время внедряется полноценная валютная либерализация и обеспечение свободного движения капитала в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС.

"Украина получила кардинально новый и прогрессивный закон. Надеемся, он обеспечит прозрачные и безопасные условия ведения бизнеса, улучшит имидж страны для потенциальных инвесторов", – указывает ЕБА.

Помимо указанных преимуществ нового закона, ЕБА также отмечает отмену регистрации кредитов от нерезидентов.

"На уровне Национального банка внедряются консолидация выполнения валютного регулирования и антикризисные меры. Иными словами, валютное регулирование и в дальнейшем будет выполнять Нацбанк. ЕБА рассчитывает, что после расширения и консолидации полномочий НБУ он продолжит политику открытости и предсказуемости своих действий", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте". "За" проголосовали 228 народных депутатов.

Теги: #еба #валюта #закон
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада приняла закон "О валюте"

НБУ установил "зеркальный" лимит для длинной и короткой валютной позиции на уровне 5%

ЕБА призывает правительство перейти от планов к конкретным действиям в борьбе с контрабандой

Курс гривни на межбанке в четверг подешевел к доллару США почти на 10 коп.

Доллар дорожает к иене, дешевеет к евро перед завершением заседания ФРС

НБУ сохранил требование обязательной продажи 50% валютой выручки

В Украине официальный обмен наличной валюты вернулся к уровню начала 2014 г.

НБУ может в июне продлить действие нормы об обязательной продаже валютной выручки в размере 50% - банкиры

ЕБА заявляет об игнорировании позиции бизнес-сообщества в отношении законопроекта о НБФБ

Доллар дешевеет к евро на растущих ожиданиях сигналов сворачивания QE Европейским ЦБ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Электротяжмаш" завершил поставку 62 двигателей польской Newag

Chanel обнародовала отчетность впервые в истории, обошла по выручке Hermes и Gucci

Мининфраструктуры намерено создать 5 авиахабов и 20 международных аэропортов в Украине до 2030г

Собрание акционеров "Мотор Сичи" вновь отложено

Розенко: В Украине сейчас разумный баланс цены на газ и системы субсидий

Экологи Мариуполя против строительства новой машины непрерывного литья заготовки на ММК

Нефть дорожает на ожиданиях решения ОПЕК, Brent торгуется у $73,88 за баррель

Европейский суд признал Германию виновной в загрязнении грунтовых вод нитратами

Доллар снижается в паре с евро, стабилен к иене

Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/с

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА