ЕБА про закон о валюте: обновление законодательства бизнес-сообщество ожидало 25 лет

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) приветствует принятие Верховной Радой закона о валюте (законопроект №8152), сообщила пресс-служба ассоциации.

"Европейская бизнес ассоциация приветствует данное решение, поскольку обновления законодательства бизнес-сообщество ожидало более 25 лет", – говорится в сообщении ЕБА.

При этом подчеркивается, что до настоящего времени эту сферу регулировали декрет "О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года и ряд законодательных актов, принятых в начале 90-х.

Как отмечают эксперты ассоциации, указанный закон отменяет устаревшие регулирования, санкции за нарушения валютного законодательства, валютный контроль по операциям до 150 тыс. грн, предельные сроки расчетов по операциям внешнеэкономической деятельности в 180 дней. В то же время внедряется полноценная валютная либерализация и обеспечение свободного движения капитала в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС.

"Украина получила кардинально новый и прогрессивный закон. Надеемся, он обеспечит прозрачные и безопасные условия ведения бизнеса, улучшит имидж страны для потенциальных инвесторов", – указывает ЕБА.

Помимо указанных преимуществ нового закона, ЕБА также отмечает отмену регистрации кредитов от нерезидентов.

"На уровне Национального банка внедряются консолидация выполнения валютного регулирования и антикризисные меры. Иными словами, валютное регулирование и в дальнейшем будет выполнять Нацбанк. ЕБА рассчитывает, что после расширения и консолидации полномочий НБУ он продолжит политику открытости и предсказуемости своих действий", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте". "За" проголосовали 228 народных депутатов.