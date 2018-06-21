Рада приняла закон "О валюте"

Верховная Рада в четверг с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за принятие закона с озвученными под стенограмму правками (кроме правки №261) и технико-экономическими правками проголосовало 228 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Отдельные депутаты потребовали переголосования, однако оно не состоялось.

Закон позволит ускорить валютную либерализацию и предполагает концептуально новый подход к системе валютного регулирования и надзора - "разрешено все, что прямо не запрещено".

Закон призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране. В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим валютный рынок, является декрет Кабинета министров Украины " О системе валютного регулирования и валютного контроля" от 1993 года.

Глава Национального банка Яков Смолий в ходе обсуждения законопроекта в парламенте сообщил, что НБУ будет постепенно снимать валютные ограничения.

"Валютные ограничения будут постепенно отменены. В конце концов, бизнес и население смогут самостоятельно решать, когда и как проводить валютные операции. Это не произойдет за один день. Мы будем убирать ограничения постепенно и осторожно, чтобы не пошатнуть финансовую стабильность. Принятие закона "О валюте" дает зеленый свет отменить наиболее болезненные ограничения сразу после его вступления в силу – например, относительно инвестирования за границу и внешнеэкономических операций", - сказал он.