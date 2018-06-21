Экономика

12:34 21.06.2018

Нацбанк допускает повышение прогноза денежных переводов в Украину в 2018г

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Нацбанк допускает повышение прогноза денежных переводов в Украину в 2018г

Национальный банк Украины (НБУ) может пересмотреть прогноз относительно объема денежных переводов в страну в 2018 году, сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа центробанка Сергей Николайчук.

"В этом году мы ожидаем приток порядка $10 млрд, в то же время допускаем, что этот прогноз нужно будет пересматривать", - сказал он в ходе конференции ASBIS HUB. TECH TALKS в Киеве в четверг.

По словам С.Николайчука, Нацбанк будет актуализировать свои прогнозы в середине июля.

Теги: #нацбанк #переводы
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