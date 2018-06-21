Экономика

12:31 21.06.2018

Грузовой терминал в аэропорту "Борисполь" сможет заработать в 2018-2019 гг.

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Грузовой терминал в аэропорту "Борисполь" сможет заработать в 2018-2019 гг.

Существует высокая вероятность, что еще в 2018 году сможет быть запущен новый грузовой терминал в международном аэропорту "Борисполь", сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян по итогам проведенных 20 июня переговоров с крупным международным оператором грузовых авиаперевозок.

"Реалистично: в следующем году должно заработать", - сказал он на встрече в Европейской бизнес-ассоциации в Киеве в четверг.

Министр пояснил, что существует три опции для реализации этого проекта: в одном из терминалов "Борисполя", на локации "Укроборонпрома" или одной из частных земельных площадок, прилегающих к аэропорту.

По его словам, компания, с которой велись переговоры, планирует изучить все эти возможности. В.Омелян не стал раскрывать ее названия. Он оценил объем инвестиций в проект $ 30-100 млн в зависимости от этапности его запуска.

Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что спрос на эти услуги в Украине за последние пять лет вырос в геометрической прогрессии.

"По факту в "Борисполе" отсутствует грузовой терминал. Одна "Укрпошта" забила его мощности", - констатировал текущее состояние дел министр.

По его словам, если два года назад аэропорт обрабатывал тонну груза, то сейчас 160 тонн в сутки.

"За два года можем выйти на 100 тысяч тонн по году. Это огромный бизнес и новые перспективы для Украины", - подчеркнул В.Омелян.

По мнению главы Мининфраструктуры, в Киеве можно создать большой мультимодальный хаб, в котором грузы из Азии могли бы перегружаться с авиатранспорта и направляться далее в Европу.

Теги: #омелян #мининфраструктуры #аэропорт_борисполь
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