"Укрэнерго" в I кв. получило чистую прибыль 818 млн грн

Госпредприятие "НЭК "Укрэнерго" в январе-марте 2018 году увеличило чистую прибыль в 53,7 раза (на 803,162 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 818,416 млн грн.

Согласно финансовому отчету НЭК, ее чистый доход за первый квартал снизился на 15,3% (на 219,35 млн грн) – до 1 млрд 215,757 млн грн, валовая прибыль – на 32,1% (на 288,714 млн грн), до 610,042 млн грн.

Как сообщалось, "Укрэнерго" в январе-марте 2018 года увеличило передачу электроэнергии по магистральным сетям на 0,5% (145,197 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 30 млрд 223,528 млн кВт-ч. При этом стоимость услуг компании по передаче за три месяца сократилась на 18,8% (251,344 млн грн) – до 1 млрд 87,443 млн грн.

"Укрэнерго" в 2017 году снизило чистую прибыль на 42% (на 1 млрд 264,065 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 748,031 млн грн. Чистый доход НЭК за прошлый год увеличился на 15,2% (на 1 млрд 90,233 млн грн) – до 8 млрд 263,856 млн грн, валовая прибыль – на 17% (на 849,257 млн грн), до 5 млрд 837,829 млн грн.

"Укрэнерго" в 2017 году увеличило передачу электроэнергии по магистральным сетям на 2,4% (на 2 млрд 615,573 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 113 млрд 837,257 млн кВт-ч. Стоимость услуг по передаче электроэнергии за прошлый год возросла на 13,7% (на 965,217 млн грн) – до 8 млрд 22,345 млн грн.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики