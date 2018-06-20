Экономика

13:37 20.06.2018

ДТЭК создал новые компании-поставщики электроэнергии в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях

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ДТЭК создал новые компании-поставщики электроэнергии в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях

Энергохолдинг ДТЭК создал ООО "Киевские энергетические услуги", ООО "Днепровские энергетические услуги" и ООО "Донецкие энергетические услуги", которые будут заниматься поставкой электроэнергии в соответствующих регионах, сообщила пресс-служба холдинга.

"Компании-поставщики универсальных услуг созданы в рамках подготовки ДТЭК к работе в условиях нового конкурентного рынка электроэнергии, соответствующего европейским стандартам. Свою фактическую деятельность новые компании начнут в четвертом квартале 2018 года", - указано в сообщении.

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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 14 июня решила выдать компаниям "Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги" лицензии на поставку электроэнергии.

В пресс-службе ДТЭК уточнили, что закон Украины "О рынке электрической энергии" предусматривает разделение операторов системы распределения, производства, передачи и поставки электроэнергии.

В 2018 году ДТЭК начал подготовку к такому разделению, выделив свои дистрибуционные активы в специальный холдинг – "ДТЭК Сети". В него вошли в частности ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", АО "ДТЭК Днепровские электросети" и АО "ДТЭК Донецкие электросети", которые сейчас объединяют функции распределения и поставки электроэнергии. До конца 2018 года "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети" и "ДТЭК Донецкие электросети" сосредоточатся исключительно на распределении электроэнергии. Функция по поставке электроэнергии потребителям будет передана компаниям "Киевские энергетические услуги", "Днепровские энергетические услуги" и "Донецкие энергетические услуги".

Как сообщалось, ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #электроэнергия #компании #услуги #дтэк
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