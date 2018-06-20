Экономика

12:03 20.06.2018

Кабмин поддержал план действий по борьбе с контрабандой

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Кабмин поддержал план действий по борьбе с контрабандой

Кабинет министров Украины утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, наработанный премьер-министром Владимиром Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и Государственной фискальной службой (ГФС).

"Мы будем подводить итоги ежемесячно, будем делать это публично, чтобы понять, где у нас слабые места. В том числе и по кадрам”, - сказал премьер в ходе заседания правительства в среду.

По словам В.Гройсмана, наряду с давно существующими схемами, с которыми ранее боролись правоохранители (занижение таможенной стоимости товара, оформление грузовых транспортных средств с товаром как порожних, "пересорт" - оформление элитных товаров как дешевых), в этом году были зафиксированы новые манипуляционные схемы.

"В нейтральные воды Украины заходят танкеры с топливно-смазочных материалами, к ним подходят небольшие по объему суда и забирают эти материалы без растаможивания или оформления. Затем они попадают на автозаправочные станции, в том числе и материалы сомнительного качества”, - сказал премьер-министр, представляя план действий.

Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, ожидаемые поступления от таких мер могут составить 70-100 млрд грн.

Премьер-министр также анонсировал на 21 июня всеукраинское селекторное совещание с главами всех областей на указанную тему.

Теги: #таможня #гройсман #контрабанда #кабмин
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