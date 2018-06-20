Экономика

10:14 20.06.2018

Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ

1 мин читать
Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ

 Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об определении Павла Жебривского в состав комиссии по внешнему контролю по проведению независимой оценки эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщила пресс-служба главы государства.

"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", – закреплено соответствующим указом президента, обнародованным на сайте главы украинского государства во вторник вечером.

Как отмечается, данный указ вступил в силу после его обнародования.

В свою очередь, П.Жебривский поблагодарил П.Порошенка за новую должность.

"Приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоления коррупции", –написал он вечером во вторник на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что на новой должности планирует помочь сделать НАБУ "максимально прозрачным и эффективным".

"Оценку деятельности НАБУ обязуюсь проводить беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстов", – заверил П.Жебривский.

Теги: #аудит #указ #порошенко #набу #жебривский
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укроборонпром" продлил до конца сентября срок подачи документов на участие в тендере на проведение международного аудита

Благодаря децентрализации доля местных налогов и сборов в доходах местных бюджетов по итогам года составит 30% - Порошенко

Украина успешно прошла аудит IMO

Украина надеется в будущем на поставки газа по Трансанатолийскому газопроводу - Порошенко

Алиев на встрече с Порошенко пригласил Украину к участию в Южном газовом коридоре

Порошенко налаштований на вступ України до ЄС та НАТО до 2030 року

Порошенко озвучил страны, в которых будут арестованы активы "Газпрома" с целью получения $2,6 млрд

"Украинская биржа" просит Порошенко ослабить санкции в части использования подсанкционного ПО

Украина начинает разработку проектной документации международного транспортного коридора Одесса-Варна – Порошенко

АМПУ и "Дельта Вилмар" в присутствии Порошенко подписали меморандум о сотрудничестве

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевэнерго" открыл он-лайн-карту размещения электросетей

GE покидает Dow Jones Industrial Average, пробыв в нем без перерыва более 110 лет

"Нафтогаз" направил "Газпрому" решение лондонского суда об аресте активов в Великобритании

В Запорожской области пожар уничтожил около 94 га пшеницы

Кабмин в среду намерен одобрить стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2028 г.

НКРЭКУ повысила тарифы на использование украинских ПХГ

Размер пакета акций "Турбоатома" на продажу будет определен после консультаций с международными советниками

Минфин немного повысил ставки по "коротким" валютным ОВГЗ и привлек $305,1 млн и 1,46 млрд грн

Нефть дешевеет из-за торговых споров США-КНР

Госстат подтвердил рост ВВП Украины в I кв.-2018г на 3,1%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА