Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об определении Павла Жебривского в состав комиссии по внешнему контролю по проведению независимой оценки эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщила пресс-служба главы государства.

"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", – закреплено соответствующим указом президента, обнародованным на сайте главы украинского государства во вторник вечером.

Как отмечается, данный указ вступил в силу после его обнародования.

В свою очередь, П.Жебривский поблагодарил П.Порошенка за новую должность.

"Приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоления коррупции", –написал он вечером во вторник на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что на новой должности планирует помочь сделать НАБУ "максимально прозрачным и эффективным".

"Оценку деятельности НАБУ обязуюсь проводить беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстов", – заверил П.Жебривский.