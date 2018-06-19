Размер пакета акций "Турбоатома" на продажу будет определен после консультаций с международными советниками

Фонд государственного имущества Украины проводит консультации с международными советниками по поиску оптимальной модели работы "Турбоатома" и размера пакета его акций, который будет выставлен на продажу, сообщил и.о.главы ФГИ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook вечером во вторник.

"Мы хотим услышать профессиональное мнение советника, а это будет компания с мировым именем, и уже после этого принимать решение об условиях продажи "Турбоатома", -- отметил он, комментируя протесты фракции "Самопомич" против продажи контрольного пакета акций этого предприятия.

В.Трубаров отметил, что "Турбоатом" является одним из лучших активов, которым владеет государство, однако без мощных международных инвестиций и современных технологий обеспечить возможность его развития не удастся.

"Прошу всех не политизировать приватизацию, которая с принятием нового закона имеет все шансы стать прозрачной и конкурентной. Еще раз подчеркиваю, что условия и размер пакета акций будут приниматься исключительно по результатам работы советника", - подчеркнул и.о. главы Фонда.

Как сообщалось, правительство Украины 10 мая своим распоряжением утвердило перечень крупнейших объектов для приватизации в 2018 году, в который включило 75,2241% акций "Турбоатома".

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Чистый доход АО в 2017 году вырос на 9,7% к 2016 году, до 2 млрд 377,5 млн грн, чистая прибыль сократилась на треть - до 710,4 млн грн.