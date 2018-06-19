Чета Колесниковых объявила о принудительном выкупе у миноритариев акций "АПК-Инвест"

Борис и Светлана Колесниковы, совместно владеющие более 96% акций ЧАО "АПК-Инвест" (Донецкая обл.), объявили о принудительном выкупе (squeeze-out) у миноритариев остальных ценных бумаг.

Соответствующее сообщение обнародовано в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 18 июня 2018 года.

Всего ЧАО "АПК-Инвест" эмитировало 1 млн 101,621 тыс. акций. Из них 561,827 тыс. принадлежит Б.Колесникову, и 495,73 тыс. - С.Колесниковой.

Согласно сообщению, цена выкупа акций была установлена на уровне 3 тыс. 222,15 грн за шт. при номинале 100 грн. Таким образом, миноритарный пакет оценивается в 141 млн 980,818 тыс. грн, а все предприятие почти в 3,55 млрд грн, или $134,8 млн по текущему курсу Национального банка Украины.

Миноритарные акционеры должны уведомить предприятие о принятии предложения в течение 10 дней с даты получения оферты.

"АПК-Инвест" (ТМ "М'ясна весна") - вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным замкнутым циклом производства охлажденной свинины: от выращивания зерновых и изготовления комбикормов до производства и реализации мясной продукции.

Предприятие в 2017 году получило чистую прибыль в размере 889,1 млн грн, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Его чистый доход вырос на 37,9% - до 2,664 млрд грн.