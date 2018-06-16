Экономика

10:52 16.06.2018

ГФС запустит 2 data-центра в рамках пилотного проекта упрощения работы с кассовыми аппаратами

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ГФС запустит 2 data-центра в рамках пилотного проекта упрощения работы с кассовыми аппаратами

Государственная фискальная служба (ГФС) намерена запустить работу двух data-центров в рамках пилотного проекта для упрощения работы с кассовыми аппаратами, сообщил и.о. главы ведомства Мирослав Продан.

"Мы предусматриваем создание двух data-центров в разных точках страны. Если произойдут какие-то сбои, как отключение электроэнергии или что-то в этом роде, то они будут друг друга подстраховывать, то есть автоматически переключаться при сбое одного из data-центров", – сказал М.Продан в эфире радио "НВ".

Он также отметил, что ГФС привлекла к работе над "пилотом" компании, которые реализовывали схожие проекты в других странах.

"Уже есть ряд субъектов хозяйствования, которые выявили желание принять участие в пилотном проекте, на своих мощностях использовать эту систему", – добавил он.

Как сообщалось, Кабинет министров одобрил пилотный проект по регистрации и эксплуатации программных или программно-технических комплексов, таких как смартфоны или планшеты, предназначенных для регистрации расчетных операций, то есть в качестве кассовых аппаратов. Пилотный проект рассчитан до конца 2019 года, после чего будет принято решение о целесообразности перехода в промышленную эксплуатацию, для чего потребуются изменения в законодательство.

Теги: #data_центр #кассовые_аппараты #гфс
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