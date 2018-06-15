"Киевтеплоэнерго" просит суд признать подписанным договор с "Нафтогазом"

КП "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать подписанным договор с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Действующее законодательство Украины, включая постановление Кабинета министров Украины №187 от 22 марта 2017 года о возложении специальных обязательств по поставке природного газа на НАК "Нафтогаз Украины", не предусматривает права "Нафтогаза" отказывать "Киевтеплоэнерго" в подписании договора", - считают в КГГА.

Как и ранее, в администрации города предлагают "Нафтогазу" подписать соглашение с "Киевтеплоэнерго", параллельно ведя переговоры по вопросу передачи долгов "Киевэнерго" к "Киевтеплоэнерго".

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Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" не подписывает договор с "Киевтеплоэнерго" в связи с отказом КГГА принимать долги "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" на "Киевтеплоэнерго". В "Нафтогазе" подчеркивают, что такая позиция КГГА вступает в противоречие со ст. 22 закона "О теплоснабжении".

Ранее столица завершила первый этап приема тепловых сетей города от "Киевэнерго" к "Киевтеплоэнерго". Столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 должны перейти от "Киевэнерго" к "Киевтеплоэнерго" на втором этапе – до 1 августа текущего года.