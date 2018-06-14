Экономика

18:06 14.06.2018

Мининфраструктуры и Нyperloop Transportation договорились о сотрудничестве

2 мин читать
Мининфраструктуры и Нyperloop Transportation договорились о сотрудничестве

 Министерство инфраструктуры Украины и Нyperloop Transportation Technologies подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в работе над проектом Нyperloop, сообщило Министерство инфраструктуры.

Во время публичной дискуссии "Гиперлуп в Украине" с участием главного исполнительного директора Нyperloop Transportation Technologies Дирка Алборна и министра инфраструктуры Владимира Омеляна подписан меморандум о сотрудничестве, а также обсуждались вопросы развития скоростного транспорта (в частности, транспортной системы Нyperloop), внедрения инноваций и систем искусственного интеллекта в транспортной отрасли.

Как отметил В.Омелян, Украина должна войти в мировой мейнстрим по разработке передовых технологий на транспорте.

"Нyperloop - транспорт нового поколения, который даст миру неслыханную скорость, неслыханные возможности, неслыханные технологии. Одним из итогов визита Д.Алборна стало наше четкое намерение совместно работать над разработкой этих новых технологий", - заявил министр.

Он выразил надежду, что вскоре будет открыт центр, который будет заниматься не только Нyperloop, но и новыми материалами, новыми составляющими компонентами современного транспорта.

Стороны договорились о совместных разработках технологий, совместном поиске инвесторов для этого проекта.

"Он должен быть коммерчески успешным, это не должна быть очередная идея, которая дотируется правительствами. Это должна быть абсолютно прозрачная бизнес-модель, которая генерирует прибыль", - подчкрнул В. Омелян.

Д.Алборн, в свою очередь, отметил прогрессивные устремления Украины.

"Украина вместе с рядом других стран, которые хотят присоединиться к тестированию Нyperloop, уже в мировом тренде. Но мы вместе должны осуществить эту реальность", - заявил он.

Нyperloop Transportation - одна из первых компаний, проявивших интерес к проекту высокоскоростного транспорта Нyperloop. Компания уже имеет договора на проектирование и строительство линий высокоскоростного транспортировки с такими странами, как Франция, Словакия, Австрия, Венгрия, ОАЭ и др.

Теги: #омелян #мининфраструктуры #нyperloop #гиперлуп
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Мининфраструктуры заявляет о заинтересованности Китая инвестировать в портовую, ж/д, производственную и ИТ-инфраструктуру Украины

НАПК внесло предписание Омеляну относительно руководителя ГП "МТП Усть-Дунайск" из-за потенциального конфликта интересов

Мининфраструктуры предложит Кабмину компенсировать инвестиции в морпорты

Мининфраструктуры поставило задачу срочно нормализовать ситуацию с ж/д перевозками на "ArcelorMittal Кривой Рог", привлекаются бригады "УЗ"

Мининфраструктуры оценило прямые убытки от строительства Керченского моста

Мининфраструктуры проинспектирует все вокзалы "Укрзализныци"

Кредитное соглашение с ЕИБ и ЕБРР по развитию инфраструктуры Днепра на финальной стадии

Модернизация аэропорта Днепра является одним из ключевых факторов развития всего региона

Мининфраструктуры обещает запустить поезд Киев-Рига

Кабмин согласовал создание территориальных органов Морской администрации

ПОСЛЕДНЕЕ

Страны ЕС поддержали введение 25%-ной пошлины на товары экспорта из США объемом 2,8 млрд евро

"Укрнафта" не будет выплачивать дивиденды за 2017г

Renault инвестирует более 1 млрд евро в производство электромобилей во Франции

ЕБРР подтвердил заинтересованность в финансировании инфраструктурных проектов "Укрзализныци"

SMG "Смарт-Холдинга" начала на мощностях в Херсоне строительство корпуса танкера для голландской VEKAGroup

Курс гривни на межбанке в четверг подешевел к доллару США почти на 10 коп.

Потребнастроения украинцев улучшаются третий месяц подряд

Цена продажи э/э в ОРЭ в первой декаде июня снизилась на 2,3%

Украина за 5 мес. нарастила выпуск труб на 10%, кокса на 7,9%, метизов на 6,3%, поставки лома на метпредприятия упала на 9%

АМКУ действует в рамках законодательства как орган обжалования публичных закупок – директор "Прозорро"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА