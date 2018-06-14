Экономика

17:10 14.06.2018

Цена продажи э/э в ОРЭ в первой декаде июня снизилась на 2,3%

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Цена продажи э/э в ОРЭ в первой декаде июня снизилась на 2,3%

Средняя цена продажи электроэнергии производителями в оптовый рынок (ОРЭ) в первой декаде июня 2018 года снизилась на 2,3% по сравнению с третьей декадой мая – с 1119,69 до 1094,42 грн/МВт-ч, свидетельствуют данные ГП "Энергорынок".

По его данным, средняя цена продажи ГК ТЭС за 1-10 июня составила 1883,51 грн/МВт-ч (+2,1% к 20-31 мая), "Энергоатома" – 547,48 грн/МВт-ч (-0,1%), ГЭС – 474,83 грн/МВт-ч (+13,3%), ТЭЦ и др. – 2174,04 грн/МВт-ч (+1%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 5964,67 грн/МВт-ч (+6,8%).

Доля НАЭК "Энергоатом" в общей структуре отпуска электроэнергии в ОРЭ за 1-10 июня составила 56,59% по сравнению с 52,53% в третьей декаде мая, доля ГК ТЭС – 28,24% (28,78%), ТЭЦ и других станций – 3,79% (4,6%), ГЭС – 9,26% (11,33%), "зеленых" – 2,12% (2,76%).

Цена покупки электроэнергии в ОРЭ за указанный период для поставщиков по регулируемому тарифу (ПРТ) сократилась на 3% – с 1219,39 до 1183,3 грн/МВт-ч, для поставщиков по нерегулируемому тарифу (ПНТ) – на 1,3%, с 1545,97 до 1525,1 грн/МВт-ч.

Доля ПРТ в общем объеме продажи э/э с ОРЭ за первую декаду июня составила 86,22% (2 млрд 755,618 млн МВт-ч), ПНТ – 13,78% (440,444 млн кВт-ч).

Как сообщалось, средняя цена продажи электроэнергии производителями в ОРЭ в 2017 году увеличилась на 11,9% по сравнению с 2016 годом – с 859,2 грн за 1 МВт-ч до 961,1 грн за 1 МВт-ч.

Теги: #электроэнергия #орэ #тарифы
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