"Нафтогаз" надеется на отмену приостановки решения Стокгольмского арбитража после подачи своих контраргументов

НАК "Нафтогаз Украины" надеется на отмену Апелляционным судом округа Свеа приказа о приостановлении процедуры исполнения решения стокгольмского арбитража после подачи своих контраргументов, сообщила пресс-служба компании.

"Решение суда было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса. Решение является временным. Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении", - отметили в НАК.

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В пресс-службе пояснили, что приказ Апелляционного суда означает временную приостановку дальнейших действий "Нафтогаза" по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома". В то же время он не приводит к отмене решений Арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать у "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации НАК.

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Как говорится в сообщении "Газпрома", ходатайство было подано им 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - говорится в релизе российской компании.

В соответствии с законом Швеции "Об арбитраже" приказ апелляционного суда не может быть обжалован, подчеркивает "Газпром".

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. По нему "Газпром" должен заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недостаточные объемы транзита газа. В свою очередь "Газпром" обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании решения и полной отмене.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.