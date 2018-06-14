Экономика

14:01 14.06.2018

НКРЭКУ выдала "Киевтеплоэнерго" лицензию и предложила для обсуждения тарифы на тепло и электрику

3 мин читать
НКРЭКУ выдала "Киевтеплоэнерго" лицензию и предложила для обсуждения тарифы на тепло и электрику

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 14 июня выдала КП "Киевтеплоэнерго" лицензии на осуществление хозяйственной деятельности на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также утвердила проект постановления о тарифах на производство тепловой энергии, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно сообщению, соответствующее постановление вступает в силу с 1 августа.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

По данным КГГА, тариф на электроэнергию с 1 августа планируется установить на уровне 182,91 коп./кВт-час. Тариф на производство тепла для централизованного отопления и снабжения горячей воды для населения НКРЭКУ предлагает установить в размере 784,58 грн / Гкал, для религиозных организаций - 477,19 грн/Гкал, для госучреждений - 1187,20 грн/Гкал, для других потребителей - 1186,56 грн/Гкал. Согласно информации пресс-службы, НКРЭКУ проводит открытое обсуждение тарифов.

Как сообщалось ранее, тариф на производство тепла на мощностях ТЭЦ является только одной из составляющих конечной стоимости услуги централизованного отопления для киевлян.

На основании тарифа на производство тепла на мощностях ТЭЦ, а также с учетом стоимости производства тепла на котельных (которая выше, чем на ТЭЦ) и производственно-технологических потерь утверждается общий тариф компании на производство тепла. Затем к нему прибавляются тариф на транспортировку и поставку тепловой энергии - таким образом, формируется конечный тариф на тепловую энергию. На последнем этапе формируется тариф уже на услугу централизованного отопления, который и указывается в платежках для потребителей – помимо конечного тарифа на тепловую энергию, в него включаются также стоимость банковских услуг и затраты на работу абонентской службы.

Например, для "Киевэнерго" тариф на производство тепла на мощностях ТЭЦ для нужд населения был установлен НКРЭКУ на уровне 783,05 грн за Гкал (без НДС). С учетом стоимости производства тепла на котельных и производственно-технологических потерь общий тариф на производство тепла для "Киевэнерго" был зафиксирован на уровне 1005,13 грн (без НДС). К нему прибавлялся тариф на транспортировку (96,42 грн) и поставку (3,41 грн) тепла – таким образом, конечный тариф на тепловую энергию для "Киевэнерго" составлял 1104,96 грн (без НДС). Тариф на услугу централизованного отопления, включающий, помимо конечного тарифа на тепло, еще и стоимость банковских услуг, затраты на работу абонентской службы, зафиксирован НКРЭКУ для "Киевэнерго" на уровне 1355,83 грн (с НДС) – эта цифра и указывалась в платежках для потребителей.

Как сообщалось, ранее столица завершила первый этап приема тепловых сетей города от ПАО "Киевэнерго" к КП "Киевтеплоэнерго". Столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 должны перейти от "Киевэнерго" к "Киевтеплоэнерго" на втором этапе – до 1 августа текущего года.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: #кгга #киевтеплоэнерго #лицензии #нкрэку
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НКРЭКУ намерена оставить практически неизменным тариф двух столичных ТЭЦ на производство тепла для населения с их переходом к "Киевтеплоэнерго"

Советник Кличко предлагает главе "Нафтогаза" выяснить отношения с мэром Киева в суде

КГГА рассчитывает на выделение Киевсоветом еще 800 млн грн в пользу "Киевтеплоэнерго"

КГГА совместно с USAID наработает план модернизации системы теплоснабжения столицы

НКРЭКУ в ближайшее время не будет рассматривать вопрос повышения цены на электроэнергию для населения

Власти Киева предупреждают "Нафтогаз" о возможных радикальных мерах в случае дальнейшего отказа от подписания договора с "Киевтеплоэнерго"

НКРЭКУ возглавила экс-замдиректора нефтегазового департамента регулятора Кривенко

Суд перенес на 7 августа слушание по иску экс-главы НКРЭКУ к комиссии по отбору новых членов регулятора

Отказ КГГА принимать долги "Киевэнерго" противоречит закону "О теплоснабжении" – Нафтогаз

Работа НКРЭКУ должна быть прозрачной и понятной для граждан и инвесторов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Газпром" утверждает, что добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту

"Газпром" отменил размещение евробондов из-за риска ареста средств "Нафтогазом"

Украина является важным направлением инвестиций для ЕБРР - первый вице-президент банка

Украинские предприятия в мае импортировали газ по средней цене $260 тыс./куб. м – МЭРТ

Rolls-Royce сократит 4,6 тыс. рабочих мест, сэкономит 400 млн фунтов в год

Нефть возобновила снижение на фоне разногласий в ОПЕК, Brent опустилась до $76,55 за баррель

ЕЦБ не станет менять ставки, может сделать заявления о сроках сворачивания QE - прогноз

ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п., ожидает еще двух повышений в 2018г

Власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро в связи с дизельным скандалом

Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА