НКРЭКУ выдала "Киевтеплоэнерго" лицензию и предложила для обсуждения тарифы на тепло и электрику

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 14 июня выдала КП "Киевтеплоэнерго" лицензии на осуществление хозяйственной деятельности на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также утвердила проект постановления о тарифах на производство тепловой энергии, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно сообщению, соответствующее постановление вступает в силу с 1 августа.

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По данным КГГА, тариф на электроэнергию с 1 августа планируется установить на уровне 182,91 коп./кВт-час. Тариф на производство тепла для централизованного отопления и снабжения горячей воды для населения НКРЭКУ предлагает установить в размере 784,58 грн / Гкал, для религиозных организаций - 477,19 грн/Гкал, для госучреждений - 1187,20 грн/Гкал, для других потребителей - 1186,56 грн/Гкал. Согласно информации пресс-службы, НКРЭКУ проводит открытое обсуждение тарифов.

Как сообщалось ранее, тариф на производство тепла на мощностях ТЭЦ является только одной из составляющих конечной стоимости услуги централизованного отопления для киевлян.

На основании тарифа на производство тепла на мощностях ТЭЦ, а также с учетом стоимости производства тепла на котельных (которая выше, чем на ТЭЦ) и производственно-технологических потерь утверждается общий тариф компании на производство тепла. Затем к нему прибавляются тариф на транспортировку и поставку тепловой энергии - таким образом, формируется конечный тариф на тепловую энергию. На последнем этапе формируется тариф уже на услугу централизованного отопления, который и указывается в платежках для потребителей – помимо конечного тарифа на тепловую энергию, в него включаются также стоимость банковских услуг и затраты на работу абонентской службы.

Например, для "Киевэнерго" тариф на производство тепла на мощностях ТЭЦ для нужд населения был установлен НКРЭКУ на уровне 783,05 грн за Гкал (без НДС). С учетом стоимости производства тепла на котельных и производственно-технологических потерь общий тариф на производство тепла для "Киевэнерго" был зафиксирован на уровне 1005,13 грн (без НДС). К нему прибавлялся тариф на транспортировку (96,42 грн) и поставку (3,41 грн) тепла – таким образом, конечный тариф на тепловую энергию для "Киевэнерго" составлял 1104,96 грн (без НДС). Тариф на услугу централизованного отопления, включающий, помимо конечного тарифа на тепло, еще и стоимость банковских услуг, затраты на работу абонентской службы, зафиксирован НКРЭКУ для "Киевэнерго" на уровне 1355,83 грн (с НДС) – эта цифра и указывалась в платежках для потребителей.

Как сообщалось, ранее столица завершила первый этап приема тепловых сетей города от ПАО "Киевэнерго" к КП "Киевтеплоэнерго". Столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 должны перейти от "Киевэнерго" к "Киевтеплоэнерго" на втором этапе – до 1 августа текущего года.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.