Украина является важным направлением инвестиций для ЕБРР - первый вице-президент банка

Первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юрген Ригтеринг считает, что Украина является важным направлением инвестиций для ЕБРР и мощным площадкой реализации крупных проектов.

"Я в должности первого вице-президента ЕБРР всего 9 недель. И тот факт, что сейчас я с визитом в Украине, говорит о важности вашей страны в нашем портфеле проектов. Для нас Украина - это не только направление инвестиций, но и важная площадка сотрудничества по целому ряду проектов, который реализуем совместно с другими международными партнерами", - сказал Ю.Ригтеринг на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве в четверг.

В свою очередь, В.Гройсман отметил, что сотрудничество Украины и ЕБРР имеет потенциал к увеличению.

"Банк является одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины. И сейчас мы говорим об усилении взаимодействия и повышение ее эффективности", - подчеркнул премьер.

Первый вице-президент ЕБРР также напомнил, что сейчас Банк обрабатывает пятилетний план работы в Украине, который предусматривает в том числе увеличение финансирования и углубленное сотрудничество по конкретным направлениям - прежде всего по работе государственных банков и развития энергосектора.

По словам В.Гройсмана, правительство Украины заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с ЕБРР по модернизации ГТС, а также в привлечении средств для увеличения добычи природного газа и развития "зеленой" энергетики.

"Мы сейчас находимся в той точке, с которой экономика будет расти, а инвестиции увеличиваться. Я это чувствую и вижу. И это тот сценарий, на который я запрограммирован. Ситуация в целом стабилизируется. И это очень хороший сигнал. Даже несмотря на тот факт, что мы входим в электоральный период, правительство готово обеспечить поступательное движение вперед", - подчеркнул премьер.