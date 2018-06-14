Украинские предприятия в мае импортировали газ по средней цене $260 тыс./куб. м – МЭРТ

Украинские предприятия в мае 2018 года импортировали газ по средней цене $260,01 (6 тыс. 806,4 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Таким образом, цена майского импорта газа на 16,1% ниже апрельского, когда она составила $309,91 (8 тыс. 099,76 грн) за 1 тыс. куб. м. Апрельская цена стала рекордной за период, начиная с мая 2015 года.

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Как сообщалось, в январе-2018, согласно данным МЭРТ, цена импорта газа за 1 тыс. куб. м составляла $272,93 (7784,05 грн), в феврале – $276,96 (7429,55 грн), в марте – $274,57 (7153,5 грн), в апреле – $309,91 (8099,76 грн).

Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Кроме этого, по данным МЭРТ, фактическая цена реализации нефти и конденсата, которая используется при определении платы за недропользование, в мае 2018 года составила 14182,5 грн/тонна, что на 7,5% больше, чем в апреле-2018 (13188 грн/тонна).