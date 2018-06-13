Экономика

18:32 13.06.2018

Аргентина продаст $7,5 млрд из кредита МВФ на валютном рынке для поддержания бюджетных расходов

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Аргентина продаст $7,5 млрд из кредита МВФ на валютном рынке для поддержания бюджетных расходов

Аргентина выставит доллары на сумму до $7,5 млрд из кредита от Международного валютного фонда на торги на валютном рынке, чтобы поддержать финансирование государственных расходов, объявило в среду министерство финансов страны.

Как сообщает агентство Bloomberg, центральный банк Аргентины будет проводить ежедневные валютные аукционы от имени Минфина.

Аргентинская нацвалюта подорожала на этих новостях на 0,4%, до 25,64 песо/$1.

Исполнительный совет МВФ проведет голосование об открытии кредитной линии для Аргентины 20 июня.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в среду подтвердила получение экономических планов правительства Аргентины. "Целевые экономические показатели являются значимыми, а фундаментальные политические меры, которые помогут правительству достичь этих целей, полностью прописаны", - отметила она.

В частности, Аргентина ставит задачу сбалансировать государственные финансы с целью достижения первичного профицита бюджета к 2020 г. и постепенного сокращения уровня государственного долга.

Аргентина ранее давала понять, что хотела бы получить только первый транш кредита (около $15 млрд) по программе Stand-by, чтобы остальная сумма могла бы быть использована в будущем в случае необходимости.

Согласно программе, инфляция в стране должна быть снижена с нынешних 28% до 15% уже в этом году, в 2019 г. - до 17%, в 2020 г. - до 13%.

Новое правительство Аргентины унаследовало от предыдущего кабинета высокий дефицит бюджета и большой госдолг. На протяжении последних 14 лет Аргентина постоянно находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам. Ей дважды потребовалась реструктуризация долга - в 2005 г. при президенте Несторе Киршнере и в 2010 г., когда страну возглавила его жена Кристина Фернандес де Киршнер.

Теги: #аргентина #мвф
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