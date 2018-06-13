Экономика

18:31 13.06.2018

"Укрзализныця" с 8 июня прекратила операции с вагонами около 60 компаний из санкционного списка СНБО

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"Укрзализныця" с 8 июня прекратила операции с вагонами около 60 компаний из санкционного списка СНБО

ПАО "Укрзализныця" с 8 июня прекратила все операции с вагонами около 60 российских компаний, подпавших под санкции, согласно ранее обнародованному списку СНБО Украины.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Новый перечень грузоперевозчиков, операции с подвижным и вагонным составом которых запрещены в соответствии с указом президента Украины о расширении санкций в отношении российских компаний, предусматривает полный запрет на любые операции с подвижным составом этих компаний на территории Украины, включая транзитные.

"В соответствии с указом президента Украины №126 от 14 мая 2018 в связи с введением в действие решение СНБО Украины от 2 мая 2018 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" с 8 июня 2018 года был введен запрет перевозок продолжительностью до его отмены", - отмечается в сообщении "Укрзализныци".

При этом в ПАО подчеркнули, что предыдущие указы президента по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер утратили силу.

Согласно опубликованному "Укрзализныцей" списку компаний, по отношению к которым приняты ограничительные меры, в него по прежнему входит крупнейший в РФ оператор железнодорожных перевозок "Первая грузовая компания" (и его украинская дочка), "Федеральная грузовая компания", "СГ Транс", "НефтеТрансСервис", "Рейл-1520", "Сбербанк Лизинг", "Промтрансинвест", "Астон" и др.

При этом разрешается прием к перевозке всех порожних вагонов компаний, попавших под санкции, назначением в Россию.

Как сообщалось, в мае президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к лицам и компаниям.

Теги: #снбо #укрзализныця
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