SKF в 2018г планирует инвестировать в развитие завода в Луцке около 270 млн грн

Группа SKF, ведущий мировой производитель подшипников, в 2018 году намерена инвестировать в развитие производства "СКФ Украина" (Луцк, ранее - Луцкий подшипниковый завод) около 270 млн грн, сообщил генеральный директор украинского предприятия Владимир Цыбульский.

"Планы перспективного роста очень амбициозные, ведь планируется инвестировать 88 млн шведских крон (приблизительно 270 млн грн), в том числе на создание мощностей для производства продукции нового поколения – подшипниковых узлов TMU", - сообщил он в интервью деловому изданию "Бизнес".

По словам В.Цыбульского, за 20 лет группа SKF в целом инвестировала в модернизацию и развитие предприятия более EUR120 млн.

Как сообщалось, в 2017 году чистая прибыль предприятия составила 214,08 млн грн (в 2016-м – 266,16 млн грн), чистый доход вырос на 19% - до 1 млрд 981 млн грн.

При этом, согласно финочету предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, в общем объеме продаж доля конических роликовых подшипников составила 56,2% (1 млрд 088 млн грн), компонентов к подшипникам – 43,8% (847,41 млн грн).

В структуре реализации прошлого года наибольшую долю продаж (почти 80%) занимают страны Евросоюза – 1 млрд 582 млн грн, что на 14,2% больше, чем годом ранее. На долю России и других стран СНГ пришлось 12,5% (246,72 млн грн, на 54,3% больше). Поставки на украинский рынок выросли на 46,6% - до 97,55 млн грн, что составило 4,9% общих продаж.

Как отметил в интервью В.Цыбульский, крупнейший потребитель продукции луцкого завода – предприятия группы Volkswagen. Подшипники также поставляются ведущим мировым и европейским автопроизводителям - MAN, Iveco, Scania, Meritor и т.д. Компоненты поставляются другим заводам SKF в Германии, Польше, Испании, Бразилии, Китае.

"Вследствие малой емкости рынка Украины, упадка автомобильной отрасли наши продажи для украинского рынка незначительны. Основные потребители – "АвтоКрАЗ", производители компонентов, сельхозтехники и вторичный рынок запчастей. Будем надеяться в будущем на развитие машиностроительной отрасли Украины. "СКФ Украина" имеет все возможности для обеспечения отечественного рынка качественными подшипниками", - отметил гендиректор предприятия.

"СКФ Украина" специализируется на производстве роликовых конических подшипников и компонентов к ним (колец, роликов и сепараторов). Проектная мощность завода составляет 34 млн конических и карданных подшипников в год.

Согласно данным НКЦБФР, по состоянию на первый квартал 2018 года шведской Aktiebolaget SKF принадлежит 99,8917% акций ЧАО "СКФ Украина".

Группа SKF, история которой насчитывает 111 лет, имеет 108 заводов в 29 странах мира. Присутствует более чем в 130 странах в 40 специализированных сегментах. Количество ее сотрудников превышает 45,6 тыс. чел.