Экономика

16:46 12.06.2018

Доходность жилого строительства в среднесрочной перспективе продолжит сокращаться – НБУ

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Доходность жилого строительства в среднесрочной перспективе продолжит сокращаться – НБУ

 Доходность строительства жилья в Украине в среднесрочной перспективе уменьшится из-за роста конкуренции и себестоимости, а спрос останется ограниченным из-за низкой платежеспособности населения, говорится в 5-ом Отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины.

Согласно отчету, среди причин роста конкуренции – сокращение количества участков под застройку и новые государственные строительные нормы, ограничивающие плотность застройки.

Кроме того, по данным регулятора, предложение все еще значительно превышает спрос. По прогнозам НБУ, даже при росте номинальных доходов платежеспособный спрос остается ограниченным. Предложение продолжает расти, хотя есть основания ожидать его замедления.

"Предложение жилой недвижимости продолжает расти. Банки возобновляют ипотечное кредитование, но на сегодня объемы ипотеки не влияют на ценовую динамику на рынке жилой недвижимости", - сообщил во время презентации отчета директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

Согласно документу, цены на рынке жилья стабилизировались впервые за последние четыре года. Старое жилье продолжает дешеветь: по итогам марта-2018 средняя цена 1 кв. м киевского жилья на вторичном рынке снизилась на 2% в долларовом эквиваленте по сравнению с 2017 годом (на 14% - в эквиваленте евро). В то же время цены на первичном рынке в долларовом эквиваленте выросли на 1% к предыдущему году, в гривне – практически не изменились.

Как напомнили в НБУ, в первом квартале 2018 года объем введенного в эксплуатацию жилья снизился на 15% по сравнению с 2017 годом и составил 975 тыс. кв. м. Более 43% нового жилья в многоквартирных домах пришлось на Киев и Киевскую область, на втором и третьем местах – Одесская и Львовская области.

Теги: #жилье #нбу #строительство #доходность #нацбанк
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