НБУ заявляет об отсутствии проблем с погашением Укрэксимбанком и Ощадбанком части евробондов в 2019 г.

Государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк смогут погасить часть еврооблигаций в 2019 году согласно текущему графику их погашения, такое мнение Национального банка Украины высказал директор департамента финансовой стабильности регулятора Виталий Ваврищук.

"На следующий год запланированы достаточно большие погашения части еврооблигаций Укрэксимбанка и Ощадбанка. По нашему мнению, этот график будет выполнен в полной мере, мы не видим никаких проблем", – сказал он на презентации 5-го Отчета о финансовой стабильности во вторник.

В целом В.Ваврищук заявил, что на сегодня внешний долг банковского сектора приблизился к значению $6 млрд.

"Это чрезвычайно низкий показатель. Преимущественно это средства международных финансовых организаций, которые они предоставляли как кредиты украинским коммерческим банкам", – прокомментировал он такие результаты.

Представитель Нацбанка отметил, что банки активно привлекают средства с внутреннего рынка и возвращают внешние заимствования.