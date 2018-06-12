Экономика

14:37 12.06.2018

"Укргазвыдобування" может закупить 60 вахтовых авто у дилера белорусского МАЗ за 117 млн грн

1 мин читать
"Укргазвыдобування" может закупить 60 вахтовых авто у дилера белорусского МАЗ за 117 млн грн

Официальный дилер Минского автомобильного завода (МАЗ, Беларусь) - ООО "Современные грузовики" (Киев) победило в тендере на поставку 60 вахтовых автомобилей АО "Укргазвыдобування", предложив технику за 116,878 млн грн при ожидаемой стоимости закупки 127,98 млн грн.

Согласно информации на портале Prozorro, в аукционе также участвовал Торговый дом "АвтоКрАЗ", окончательная цена предложения которого составила 123,185 млн грн и ООО "Укрспецавтоинвест", предложивший автомобили на шасси MAN за 123,18 млн грн.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Победитель торгов, согласно условиям тендера, должен поставить произведенные в 2018 году автомобили "Купава" (МАЗ) с двигателем Евро-5 до 28 февраля 2019 года. Оплата будет производиться по факту поставки в течение 30 календарных дней.

Компания "МАЗ-Купава" – ведущий производитель коммерческого и грузового автотранспорта, рефрижераторов и автофургонов в Беларуси.

Как сообщалось, Торговый дом "АвтоКрАЗ" по результатам выигранного ранее тендера, должен до конца текущего года поставить в адрес УГВ 45 вахтовых автомобилей на 96 млн грн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Теги: #маз #тендер #укргазвыдобування
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Стокгольмский арбитраж примет частичное решение по делу о расторжении СД между "Укргазвыдобуванням" и "Карпатыгазом" до средины июля - Misen

ЕИБ объявил тендер на EUR400 тыс. на техподдержку модернизации логистической сети "Укрпошты"

"Укргазвыдобування" за 5 мес. увеличило добычу газа на 1%

"Укргазвыдобування" остановило добычу на Южно-Коломакском месторождении из-за проволочек с выдачей лицензии

"Укргазвыдобування" открыло новое месторождение в Харьковской области

"Укрэнерго" объявило тендер по выбору подрядчика для реконструкции подстанции 750 кВ "Днепровская"

"Укргазвыдобування" купит у Solar Turbines оборудование на $59,3 млн

Шебелинский ГПЗ проведет плановый ремонт 20-30 мая

"Укргазвыдобування" в I кв. снизило чистую прибыль на 6,4%

Crosco начала бурение трех новых скважин для УГВ в Полтавской области

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ сократил число "бумажек" при обмене валют

Минрегион отменит обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках

SKF в 2018г планирует инвестировать в развитие завода в Луцке около 270 млн грн

Доходность жилого строительства в среднесрочной перспективе продолжит сокращаться – НБУ

Алиев на встрече с Порошенко пригласил Украину к участию в Южном газовом коридоре

В ОПК ожидают госинвестиций на организацию в Украине серийного производства новых многоцелевых вертолетов КТ-112

Предприятия "Нафтогаза Украины" за 5 мес. уплатили в госбюджет 53,5 млрд грн

Доля "плохих" долгов у пятерки крупнейших бизнес-групп Украины без "Привата" достигает 82%

Комиссия по защите бизнеса рассмотрела два случая нарушений сотрудниками ГФС и Генпрокуратуры

Азербайджан и Украина планируют совместное производство ПТРК "Корсар"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА