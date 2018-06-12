"Укргазвыдобування" может закупить 60 вахтовых авто у дилера белорусского МАЗ за 117 млн грн

Официальный дилер Минского автомобильного завода (МАЗ, Беларусь) - ООО "Современные грузовики" (Киев) победило в тендере на поставку 60 вахтовых автомобилей АО "Укргазвыдобування", предложив технику за 116,878 млн грн при ожидаемой стоимости закупки 127,98 млн грн.

Согласно информации на портале Prozorro, в аукционе также участвовал Торговый дом "АвтоКрАЗ", окончательная цена предложения которого составила 123,185 млн грн и ООО "Укрспецавтоинвест", предложивший автомобили на шасси MAN за 123,18 млн грн.

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Победитель торгов, согласно условиям тендера, должен поставить произведенные в 2018 году автомобили "Купава" (МАЗ) с двигателем Евро-5 до 28 февраля 2019 года. Оплата будет производиться по факту поставки в течение 30 календарных дней.

Компания "МАЗ-Купава" – ведущий производитель коммерческого и грузового автотранспорта, рефрижераторов и автофургонов в Беларуси.

Как сообщалось, Торговый дом "АвтоКрАЗ" по результатам выигранного ранее тендера, должен до конца текущего года поставить в адрес УГВ 45 вахтовых автомобилей на 96 млн грн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.