Экономика

18:31 11.06.2018

Глава ФГИ подписал приказы о приватизации 22 крупных объектов

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Глава ФГИ подписал приказы о приватизации 22 крупных объектов

И.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров подписал приказы о приватизации 22 крупных объектов.

"Пути назад нет. Фонд подписал 22 приказа о приватизации объектов большой приватизации. Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние, как минимум, 10 лет", - написал он на своей Facebook-странице.

Как сообщалось, ФГИ намерен до 1 июля объявить конкурсы по отбору советников для приватизации 22 объектов.

В конце мая Кабинет министров Украины опубликовал перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 23 предприятий. В утвержденный перечень вошли в частности пять облэнерго, "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) и "Сумыхимпром".

Теги: #приватизация #фги
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