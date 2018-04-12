Экономика

09:46 12.04.2018

МХП решил выплатить $80 млн промежуточных дивидендов или $0,7492 на акцию

МХП решил выплатить $80 млн промежуточных дивидендов или $0,7492 на акцию

Совет директоров агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП), крупнейшего производителя курятины в Украине, утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере $0,7492 на акцию, что примерно эквивалентно $80 млн.

Согласно сообщению компании на Лондонской фондовой бирже в четверг, такое решение было принято после тщательного изучения деятельности агрохолдинга в течение 2017 финансового года и двухмесячного периода, завершившегося 28 февраля 2018 года.

МХП уточняет, что промежуточные дивиденды будут выплачены 26 апреля 2018 года акционерам, чьи имена внесены в реестр участников по состоянию на 20 апреля, за исключением выкупленных обществом акций.

Помимо этого, дивиденды компании WTI Trading Limited, принадлежащей основному акционеру МХП Юрию Косюку, могут быть выплачены позднее, но до 1 ноября 2018 года без начисления процентов.

Как сообщалось, МХП в 2017 году увеличил чистую прибыль в 3,3 раза по сравнению с 2016 годом - до $230 млн при росте выручки на 13,4% - до $1,288 млрд.

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