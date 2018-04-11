Глава "Укроборонпрома": информационные атаки РФ не повлияют на стратегический характер ВТС между Украиной и Индией

Украина и Индия наращивают военно-техническое сотрудничество (ВТС) в условиях российской гибридной войны, информационные атаки РФ не повлияют на стратегический характер украинско-индийского ВТС, отмечает глава государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин.

В размещенном в среду на сайте госконцерна интервью авторитетному международному специализированному изданию Defence world, глава "Укроборонпрома" подчеркнул: в Киеве высоко ценят озвученную Дели готовность к расширению стратегического ВТС с Украиной с учетом планируемого перевода украинского ОПК на стандарты НАТО. "Мы приветствуем заявление главы индийской дипломатической миссии в Киеве господина Маноджа Кумара Бхарти, что Индия рассматривает расширение ВТС с Украиной как часть оборонной стратегии. Для нас важно заявление господина посла о том, что Дели расценивает планируемый Киевом перевод ОПК на стандарты НАТО как фактор повышения надежности украинской оборонной продукции", - сказал П.Букин, подчеркнув: "Мы высоко ценим дружеское отношение к Украине наших индийских партнеров и готовы развивать наше сотрудничество".

Глава "Укроборонпрома" позитивно оценил потенциал и динамику украинско-индийского ВТС в новой геополитической ситуации, уточнив: суммарный объем экспорта украинской военной продукции и услуг в Индию в 2015-2017 годах составил около $400 млн, из них $200 млн - поставки украинских газовых турбин для боевых кораблей ВМС Индии. При этом он акцентировал, что в течение 2017 года только компанией "Спецтехноэкспорт" подписаны контракты с индийской стороной в области ВТС, включая самолетостроение и авиаремонт, модернизацию бронетехники, обслуживание морской техники, производство и поставки БПЛА, на сумму свыше $35 млн.

Говоря о потенциале партнерства, П.Букин сказал: "Мы считаем перспективными направлениями в ВТС с Индией предоставление услуг авиаремонта и модернизации парка самолетов вашей страны, совместные разработки авиационной техники, продвижение украинских высокоточных вооружений, совместные проекты в области средств связи".

Глава "Укроборонпрома" особо акцентировал, что развитие украинско-индийского ВТС сопровождает массированная информационная кампания РФ. "С началом военной агрессии Украина столкнулась с усилением информационных манипуляций РФ. Цель наших оппонентов – вытолкнуть Украину с ее традиционных рынков. В том числе – индийского. Особенно в контексте того, что РФ теряет в Индии традиционно сильные позиции", - констатировал П.Букин.

В качестве примера недобросовестной конкуренции РФ на индийском оборонном рынке он привел авиаремонт: "Россияне публично подвергают сомнению право Украины производить авиационный ремонт и модернизацию самолетов, разработанных в СССР. При этом утверждения российской стороны об эксклюзивности их прав как разработчика - юридически ничтожны. Предприятия Украины имеют необходимую техническую документацию для обслуживания авиатехники, разработчики которых находятся в РФ, - "МиГ", "Су", "Ил", "Ми". Права на осуществление ремонта этих типов авиатехники получены в соответствии с установленными в СССР процедурами, с передачей комплекта документации. Они не имеют обратной силы. Правовые основания для дополнительного лицензирования – отсутствуют", - пояснил П.Букин.

"Уверен, на наши отношения не повлияют информационные атаки третьей стороны, которая пытается дискредитировать Украину как надежного производителя продукции и поставщика услуг", - подчеркнул глава "Укроборонпрома".

"Мы понимаем, что именно экспорт вооружений генерирует технологическое и экономическое развитие украинского ОПК", - сказал П.Букин, заметив: "Война вынуждает нас разрабатывать, производить и экспортировать в основном новую инновационную продукцию".

По данным главы "Укроборонпрома", в 2015-2017 годах объем экспорта вооружений и спецуслуг предприятий госконцерна составили почти $2 млрд, портфель экспортных заказов оценивается на сегодня свыше $2 млрд.

Как сообщалось, Индия входит в число давних и перспективных партнеров Украины в ВТС: стороны связывает более чем 20-летнее ВТС в области военного кораблестроения, в 2009 году сторонами заключен один из крупнейших контрактов в области двустороннего ВТС объемом около $400 млн на ремонт и модернизацию Ан-32 индийских ВВС. Опыт сотрудничества включает, в том числе, партнерство в области модернизации боевой авиации, а также бронетехники. Украина и Индия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере ВТС в декабре 2010 года.

Ранее индийская сторона также подтвердила интерес к развитию ВТС с Украиной в области ремонта и продления ресурса вертолетной техники ВВС Индии, трансфера технологий, развития в Индии производства военной продукции при содействии украинских предприятий, а также в области совместных научных военных разработок.