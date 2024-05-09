Дипломатія

16:09 09.05.2024

Посольство Італії в Україні відновило видачу декларацій відповідності українських документів про освіту

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Посольство Італії в Україні відновило видачу декларацій відповідності українських документів про освіту

Посольство Італії в Україні в рамках поступового відновлення консульських послуг відновило видачу декларацій відповідності документів про освіту, виданих в Україні.

Як уточнює посольство на своїй сторінці в мережі Фейсбук, надання цієї послуги було припинено після початку повномасштабного вторгнення.

«Завдяки відновленню цієї послуги, яка є дуже затребуваною українськими громадянами, ми маємо намір піти назустріч тим, для кого Італія є орієнтиром у сфері університетської освіти та професійної діяльності, а також з урахуванням міцних історичних і культурних зв'язків між нашими країнами», - підкреслило посольство.

Водночас уточнюється, що дати запису для подачі документів призначатимуть відповідно до обсягів завантаженості консульської канцелярії.

Теги: #посольство_італії
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