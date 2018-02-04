NASA опубликовало панорамную съемку Марса

Национальное космическое агентство (NASA) США опубликовало панорамную съемку Марса, сделанную при помощи марсохода Curiosity.

Панорама состоит из снимков, сделанных в октябре 2017 года, с горного хребта Веры Рубин в кратере Гейла. Марсоходу удалось запечатлеть особенности рельефа планеты благодаря хорошей погоде в преддверии начала зимы. На фотографиях, сделанных Curiosity, можно разглядеть гору, которая находится на расстоянии более 80 км от марсохода.

Curiosity высадился на Марс 6 августа 2012 года. Главная цель марсохода — сбор данных о том, была ли ранее пригодна планета для жизни. К началу 2018 года Curiosity преодолел более 18 км поверхности Марса.