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11:47 01.01.2018

Петарда оставила без света район Владивостока

Крупный район Владивостока (РФ) в новогоднюю ночь оказался обесточенным, по предварительным данным, из-за запущенной петарды, сообщают местные СМИ.

Фото и видео по данному происшествию очевидцы выложили в соцсетях. "Сразу после 24:00 местного времени (16:00 31 декабря по Киеву - ИФ) по адресу Горная, 33 группа молодых людей прямо под ЛЭП запускала гигантские хлопушки. В результате произошло короткое замыкание электросетей, взрыв и район остался без света", - пишут очевидцы.

Один из них отмечает, что "вспышка была такой яркой, что было больно смотреть, дуга гуляла по ЛЭП, потом вспыхнуло пламя".

В результате без электричества оказались улицы Горная, Луговая, Каплунова, Никифорова. По данным СМИ, аварийные службы оперативно устранили неисправность.

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl)

 

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