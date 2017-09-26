Попытка самоубийства на мосту влюбленных в Киеве (видео)

В центре Киева молодой человек спустился на опоры Паркового моста (в народе - Мост любви, Мост влюбленных) и угрожает прыгнуть с него.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", это место окружено полицией, движение по Парковой дороге перекрыто.

К месту происшествия прибыли также "скорая помощь", обсуждается вопрос прибытия переговорщика, однако есть все подозрения в том, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Некоторое время он разговаривал с кем-то по телефону, а в настоящее время стоит, ни за что не держась.