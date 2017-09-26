Видео

14:43 26.09.2017

Попытка самоубийства на мосту влюбленных в Киеве (видео)

В центре Киева молодой человек спустился на опоры Паркового моста (в народе - Мост любви, Мост влюбленных) и угрожает прыгнуть с него.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", это место окружено полицией, движение по Парковой дороге перекрыто.

К месту происшествия прибыли также "скорая помощь", обсуждается вопрос прибытия переговорщика, однако есть все подозрения в том, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Некоторое время он разговаривал с кем-то по телефону, а в настоящее время стоит, ни за что не держась.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Парад по случаю Дня Независимости Украины

Турчинов: Дальнейшее освобождение оккупированных территорий в рамках формата АТО невозможно (Відео)

В РФ проходит массовый митинг. Прямая трансляция

Прорыв трубы в Голосеевском районе: 20-метровый фонтан и метровая грязь

В Одессе бушует непогода

ПОСЛЕДНЕЕ

В Белой Церкви горит фармацевтический завод

На авиашоу в Италии разбился истребитель

Принц Гарри принял участие в открытии "Игр Непокоренных" в Торонто

В Сети опубликовали последствия промаха военного вертолета на учениях в РФ

На учениях "Запад-2017" российский вертолет нанес ракетный удар по гражданским: видео

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА