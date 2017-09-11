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07:52 11.09.2017

Ураган "Ирма" затопил центр Майами

Ураган "Ирма" обрушился на американский штат Флорида, принеся с собой проливные дожди и ветер. В результате, пишет Miami Herald, часть Майами, население которого вместе с пригородами оценивается в 2,5 млн человек, оказалась затоплена.

Из-за урагана закрыт международный аэропорт Майами. Сильный ветер повалил деревья, заблокировавшие проезд по улицам города. Кроме того, ураган обрушил три строительных крана, два из которых расположены непосредственно в городе.

Как стало известно ранее, ураган "Ирма" вызвал массовые перебои в поставках электроэнергии в штате. Более трех миллионов человек остались без света. В целях безопасности был отключен один из реакторов на АЭС в Майами.

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