Ураган "Ирма" затопил центр Майами

This is Miami right now. #HurricaneIrma pic.twitter.com/bhVqJ1bmCP

Ураган "Ирма" обрушился на американский штат Флорида, принеся с собой проливные дожди и ветер. В результате, пишет Miami Herald, часть Майами, население которого вместе с пригородами оценивается в 2,5 млн человек, оказалась затоплена.

Из-за урагана закрыт международный аэропорт Майами. Сильный ветер повалил деревья, заблокировавшие проезд по улицам города. Кроме того, ураган обрушил три строительных крана, два из которых расположены непосредственно в городе.

A second crane has partially collapsed, in the Edgewater neighborhood of #Miami , Courtesy @LincolnOBarry https://t.co/SBp2cjLCIK pic.twitter.com/aA1LHHfnmn