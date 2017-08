В Японии создали робота-священника, который может читать молитвы на похоронах (видео)

Робота по имени "Pepper" продемонстрировали на Международной ярмарке похоронного бизнеса "Life Ending Industry EXPO 2017" в Токио. Его представила компания-разработчик "SoftBank Robotics" - предприятие, которое занимается исключительно разработкой роботов-гуманоидов.

Первая встреча с роботом "Pepper" имела довольно противоречивые отзывы. Для большинства, сама идея проведения духовного обряда с помощью машины была странной. Это объясняется тем, что подавляющее большинство культур воспринимает технологии и религию как несовместимые понятия.

Применение роботов на похоронах может стать решением многих проблем, считают изобретатели, преимущественно финансового характера. В Японии похоронные обряды, как и в большинстве стран мира, недешевые. По данным издания "The Guardian", сейчас средняя стоимость похорон в стране может превышать 20 тыс. фунтов (более 600 тыс. грн). Из этой суммы, услуги священнослужителя обходятся в 1700 фунтов (55 тыс. грн). Как отмечают разработчики, использование работа позволит существенно сократить эти расходы - до 350 фунтов (более 10 тыс. грн) за похороны. Этим они имеют большие перспективы создать серьезную конкуренцию нынешним священнослужителям.

A pleasure to meet Xian'er the robot monk (!) at Longquan Monastery in @BBCClick #China special this weekend. pic.twitter.com/IuD0OitK12