Видео

07:54 29.08.2017

В Японии создали робота-священника, который может читать молитвы на похоронах (видео)

Робота по имени "Pepper" продемонстрировали на Международной ярмарке похоронного бизнеса "Life Ending Industry EXPO 2017" в Токио. Его представила компания-разработчик "SoftBank Robotics" - предприятие, которое занимается исключительно разработкой роботов-гуманоидов.

Первая встреча с роботом "Pepper" имела довольно противоречивые отзывы. Для большинства, сама идея проведения духовного обряда с помощью машины была странной. Это объясняется тем, что подавляющее большинство культур воспринимает технологии и религию как несовместимые понятия.

 

Применение роботов на похоронах может стать решением многих проблем, считают изобретатели, преимущественно финансового характера. В Японии похоронные обряды, как и в большинстве стран мира, недешевые. По данным издания "The Guardian", сейчас средняя стоимость похорон в стране может превышать 20 тыс. фунтов (более 600 тыс. грн). Из этой суммы, услуги священнослужителя обходятся в 1700 фунтов (55 тыс. грн). Как отмечают разработчики, использование работа позволит существенно сократить эти расходы - до 350 фунтов (более 10 тыс. грн) за похороны. Этим они имеют большие перспективы создать серьезную конкуренцию нынешним священнослужителям.

Кстати, до сих пор, ни одного заказа на услуги робота "Pepper" не последовало.

"Pepper" не первый робот, которого используют в религиозных обрядах. В одной из немецких церквей служит робот "BlessU-2", который умеет благословлять прихожан на пяти языках. А в Пекине посетителей храма встречает андроид "Xian'er". Как отмечают священники, с появлением роботов интерес к богослужений значительно увеличился.

Робот "Pepper" компании "SoftBank" впервые появился на публике летом 2014 года. Создатели позиционируют его как первого робота, способного распознавать человеческие эмоции. В этом ему помогают видеокамеры и программа, с помощью которой он определяет настроение пользователя по тембру голоса.

Сегодня роботы от компании работают в больницах и помогают в пиццериях, а один из них даже устроился в школу и учит детей английскому языку. Встретить версии этого андроида можно и во многих японских супермаркетах. Он приветствует покупателей и помогает им сориентироваться в магазине.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Парад по случаю Дня Независимости Украины

Турчинов: Дальнейшее освобождение оккупированных территорий в рамках формата АТО невозможно (Відео)

В РФ проходит массовый митинг. Прямая трансляция

Прорыв трубы в Голосеевском районе: 20-метровый фонтан и метровая грязь

В Одессе бушует непогода

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество жертв урагана "Харви" увеличилось до трех человек

CNN опубликовал видео задержания в Украине "ракетных шпионов" из КНДР

Все площадки ТИС могут принять 900 грузовиков

Число погибших в результате теракта в Барселоне увеличилось

Полиция разоблачила сеть подпольных "центров реабилитации" алко- и наркозависимых

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Аэрогрили, грили, барбекю купить
РЕКЛАМА