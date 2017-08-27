Количество жертв урагана "Харви" увеличилось до трех человек

В результате обрушившегося на юго-восточное побережье США урагана "Харви" погибли три человека. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на помощника начальника пожарной службы Роя Лэрда. По его словам, все трое погибли в округе Аранзас.

В настоящий момент экстренные службы продолжают разбирать завалы обрушившихся зданий, убирают с дорог поваленные деревья и фонарные столбы, а также перевернутые автомобили.

An eerie scene the day after Hurricane Harvey landed at Saltgrass Estates in Rockport, Texas https://t.co/9b4GgrbIup pic.twitter.com/eSdskZpGBY — Los Angeles Times (@latimes) 26 августа 2017 г.

Ранее сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших в результате стихийного бедствия.

По данным CNN, человек погиб ночью 26 августа в городе Рокпорт, штат Техас, вследствие пожара в жилом доме. Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли вызволить человека из огня. Сейчас власти штата ищут родственников погибшего.

Three dead and the threat of major flooding lingers as Harvey slams into Texas https://t.co/9b4GgrbIup pic.twitter.com/JzcDK20Tga — Los Angeles Times (@latimes) 26 августа 2017 г.

По данным телеканала ABC, ураган повредил часть зданий Рокпорта. Также в соседнем городе Корпус-Кристи с населением в 320 тыс. человек ураган оборвал линии электропередач, таким образом лишив света 155 тыс. человек.

Мощность урагана достигала четвертой категории (по пятибальной шкале Саффира – Симпсона). Спустя три часа скорость ветра снизилась с 208 км/ч до 200 км/ч и эксперты понизили уровень мощность "Харви" до третьей категории. По информации ABC, ураган направляется на северо-запад США со скоростью 9,6 км/ч.

Ураган считается самым мощным за последние 12 лет. Скорость ветра достигает 178-208 км/ч. Как сообщало Reuters, это позволяет урагану "вырывать с корнем деревья и срывать крыши домов". Президент США Дональд Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия. Около 10 тыс. человек были эвакуированы из прибрежных районов штата.