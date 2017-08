Количество жертв урагана "Харви" увеличилось до трех человек

В результате обрушившегося на юго-восточное побережье США урагана "Харви" погибли три человека. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на помощника начальника пожарной службы Роя Лэрда. По его словам, все трое погибли в округе Аранзас.

В настоящий момент экстренные службы продолжают разбирать завалы обрушившихся зданий, убирают с дорог поваленные деревья и фонарные столбы, а также перевернутые автомобили.

Ранее сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших в результате стихийного бедствия.

По данным CNN, человек погиб ночью 26 августа в городе Рокпорт, штат Техас, вследствие пожара в жилом доме. Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли вызволить человека из огня. Сейчас власти штата ищут родственников погибшего.

