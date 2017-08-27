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07:45 27.08.2017

Количество жертв урагана "Харви" увеличилось до трех человек

В результате обрушившегося на юго-восточное побережье США урагана "Харви" погибли три человека. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на помощника начальника пожарной службы Роя Лэрда. По его словам, все трое погибли в округе Аранзас.

В настоящий момент экстренные службы продолжают разбирать завалы обрушившихся зданий, убирают с дорог поваленные деревья и фонарные столбы, а также перевернутые автомобили.

Ранее сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших в результате стихийного бедствия.

По данным CNN, человек погиб ночью 26 августа в городе Рокпорт, штат Техас, вследствие пожара в жилом доме. Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли вызволить человека из огня. Сейчас власти штата ищут родственников погибшего.

По данным телеканала ABC, ураган повредил часть зданий Рокпорта. Также в соседнем городе Корпус-Кристи с населением в 320 тыс. человек ураган оборвал линии электропередач, таким образом лишив света 155 тыс. человек.

Мощность урагана достигала четвертой категории (по пятибальной шкале Саффира – Симпсона). Спустя три часа скорость ветра снизилась с 208 км/ч до 200 км/ч и эксперты понизили уровень мощность "Харви" до третьей категории. По информации ABC, ураган направляется на северо-запад США со скоростью 9,6 км/ч.

Ураган считается самым мощным за последние 12 лет. Скорость ветра достигает 178-208 км/ч. Как сообщало Reuters, это позволяет урагану "вырывать с корнем деревья и срывать крыши домов". Президент США Дональд Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия. Около 10 тыс. человек были эвакуированы из прибрежных районов штата.

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