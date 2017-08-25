CNN опубликовал видео задержания в Украине "ракетных шпионов" из КНДР

CNN опубликовал видеозапись Службы безопасности Украины, на которой, по данным телеканала, запечатлено задержание и арест желавших украсть чертежи баллистических ракет "северокорейских шпионов"

Телеканал CNN опубликовал видеозапись, на которой запечатлена операция СБУ по задержанию и аресту в Украине двух шпионов из Северной Кореи, которые пытались похитить информацию, имевшую отношение к разработке баллистических ракет. Кадры, по информации телеканала, были предоставлены Службой безопасности Украины.

Видео было снято 27 июля 2011 года, запись сделана скрытой камерой "в гараже", куда двух мужчин из КНДР привели оперативники. На кадрах в маленькое помещение сначала заходит мужчина в рубашке (его лицо зрителю не показывается), за ним — еще двое молодых людей азиатской внешности. Последние фотографируют записи из лежащих на столе гаража тетрадей и книг, однако "эти документы", как поясняет CNN, — поддельные. По данным Службы безопасности Украины, мужчинам их представили как "схемы" баллистических ракет.

После этого на видео появляется группа "сотрудников украинских спецслужб", сообщает телеканал. На кадрах — из машины выскакивают несколько мужчин в гражданской одежде, они забегают в гараж, а затем выводят северокорейских шпионов. Задержанные тогда граждане КНДР, по данным CNN, были приговорены в Украине к восьми годам лишения свободы за шпионаж. В настоящий момент, как уточняет телеканал, они отбывают заключение в тюрьме в Житомире.

По словам пожелавшего остаться анонимным сотрудника службы безопасности Украины, который работал над делом в отношении двух граждан КНДР в 2011 году, "Северная Корея" тогда не получила "никаких ракетных технологий". Все "попытки шпионажа", как уточнил собеседник телеканала, были перехвачены. В частности, по его данным, из Украины в 2011 году были депортированы трое других граждан КНДР, которые пытались получить "ракетные боеприпасы и самонаводящиеся ракеты", а также которым было поручено "транспортировать фактические устройства из Украины". Кроме того, в 2015 году, как передает CNN, из республики за "помощь северокорейской разведке в Украине" были депортированы еще пять граждан КНДР.