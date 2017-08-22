Все площадки ТИС могут принять 900 грузовиков
ТИС - единственный порт в стране, который занят решением проблемы скопления зерновозов вдоль дорог в летний сезон. Мы инвестировали $2 млн в удаленную стоянку для грузовиков
ТИС - единственный порт в стране, который занят решением проблемы скопления зерновозов вдоль дорог в летний сезон. Мы инвестировали $2 млн в удаленную стоянку для грузовиков
В Шарлотсвилле штата Вирджиния произошли массовые столкновения,в городе объявлено чрезвычайное положение
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