США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

ВВС США провели очередные успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает телеканал ABCNews.

Ракета была запущена в 2:10 по местному времени (14:10 кск) с авиабазы Вандерберг ВВС США, расположенной примерно в 200 км к северо-западу от Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

"Не являясь ответом на недавние северокорейские действия, испытания демонстрируют, что ядерные силы Соединенных Штатов являются безопасными, надежными, эффективными и в состоянии выявить, предотвратить и защитить от атак Соединенные Штаты и их союзников", — цитирует телеканал заявление ВВС США.

Данные испытания МБР Minuteman III стали четвертыми. До этого ракету тестировали в феврале, апреле и мае. В двух последних случаях ракеты пролетели через Тихий океан и упали на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Дальность полета ракет составила около 6,8 тыс. км, сообщает Associated Press.

Ракеты Minuteman III наземного базирования могут оснащаться ядерной боеголовкой. Они стоят на вооружении ВВС США с 1970-х годов и подвергаются регулярной модернизации.