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07:11 18.07.2017

США испытали в Персидском заливе лазерное оружие

Военно-морской флот (ВМФ) США провел испытания лазерного оружия в Персидском заливе, - сообщает CNN. Отмечается, что система LaWS находится на доке USS Ponce. По словам военных, лазер в несколько раз точнее, чем пуля, и может быть использован против совершенно разных целей, "вода", "земля", или "воздух".

"Это не узкоспециализированная система вооружения, оно действует не только в отношении воздушных контактов, или надводных целей или наземных целей, в этом случае это очень разноплановое оружие", — рассказал телеканалу капитан корабля Кристофер Уэлс.

По данным CNN, это оружие поражает цель "со скоростью света". Оно в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет. Ему не страшны ветер, вода, дым. И оно никак не ограничено по дальности действия.

На кадрах видно, что для испытаний был запущен беспилотник, который лазер уничтожил за считанные секунды. Крыло летательного аппарата воспламенилось за одну секунду, после чего он упал в море.

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