Во время пожара в жилой высотке в Гонолулу погибли три человека

В столице Гавайев Гонолулу в 36-этажном жилом здании Marco Polo на бульваре Капиолани начался пожар, погибли три человека. Об этом сообщает местное издание Star Advertiser.

По меньшей мере два человека были госпитализированы из-за отравления дымом. Пресс-секретарь пожарной службы Гонолулу капитан Дэвид Дженкинс сообщил изданию, что в ликвидации последствий пожара принимают участие 60 спасателей и 20 единиц техники.

По его словам, сообщение о возгорании на 26-м этаже небоскреба поступило в экстренные службы в 14:15 по местному времени (03:15 по Киеву). Затем огонь распространился на 25 и 27 этажи. Жильцы здания были эвакуированы, однако Дженкинс сообщил, что в высотке все еще могут находиться люди. По словам очевидцев, они видели людей в окнах здания.

Башня Марко Поло была построена в 1971 году.