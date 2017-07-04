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20:13 04.07.2017

Новое украинское кино от Molodiya Festival (видео)

В кинотеатре "Планета Кино" наградили победителей конкурса социальной рекламы "Людина людині", организованного Molodiya Festival. Из более чем сотни работ о взаимоуважении в обществе, снятых молодыми украинскими рекламистами, жюри отобрало тройку лучших,- сообщает "Наш Киев"

Первое место и 50 тыс. грн достались киевлянину Василию Билыку за ролик "Самоуважение".

Второе место и 30 тыс. грн вручили Андрею Лагутину. Его ролик "Ухо" призывает прислушиваться к окружающим.

Обладатель "бронзы" и 20 тыс. грн Орест Смилянец призывает брать "Паузу" перед тем, как давать волю негативным эмоциям.

Победители разделили призовой фонд (100 тыс грн) и получили ротацию на экранах "Планеты Кино" в пяти городах Украины. Другим не менее талантливым участникам конкурса достались сертификаты на обучение в Kyiv Academy of Media Arts.

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