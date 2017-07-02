Оркестры Национальной полиции установили рекорд Украины по исполнению гимна ЕС

Около 200 полицейских из 9 музыкальных коллективов, в рамках конкурса полицейских оркестров, проходившего 1 июля в Мариинском парке в Киеве, исполнили гимн Европейского Союза, установив, таким образом, рекорд Украины как наиболее масштабное оркестровое исполнение гимна ЕС, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Диплом, подтверждающий установление и фиксацию рекорда, был вручен руководителю Нацполиции Сергею Князеву.

"Полиция должна не только раскрывать преступления, патрулировать улицы, но и поднимать общественный дух. Думаю, сегодня наши оркестры с этой задачей справились", - отметил С.Князев.