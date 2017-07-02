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07:39 02.07.2017

Оркестры Национальной полиции установили рекорд Украины по исполнению гимна ЕС

Около 200 полицейских из 9 музыкальных коллективов, в рамках конкурса полицейских оркестров, проходившего 1 июля в Мариинском парке в Киеве, исполнили гимн Европейского Союза, установив, таким образом, рекорд Украины как наиболее масштабное оркестровое исполнение гимна ЕС, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Диплом, подтверждающий установление и фиксацию рекорда, был вручен руководителю Нацполиции Сергею Князеву.

"Полиция должна не только раскрывать преступления, патрулировать улицы, но и поднимать общественный дух. Думаю, сегодня наши оркестры с этой задачей справились", - отметил С.Князев.

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