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16:50 06.04.2018

ЕК усиливает правила защиты персональных данных

ЕК усиливает правила защиты персональных данных

Еврокомиссия усиливает с 25 мая директиву 1995 года о защите данных новым регламентом из-за скандала с утечкой персональных данных пользователей Facebook в компанию Cambridge Analytica, сообщил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

"Речь идет об усилении уже существующих принципов защиты: ограничения целей и возможностей дальнейшего использования персональных данных. Если некая компания собирает персональные данные для конкретной цели, она должна получить согласие. И при новых правилах это должно быть недвусмысленное, ясно выраженное согласие, если персональные данные будут передаваться третьей стороне или использоваться иным образом", - объяснил пресс-секретарь.

Новые правила обязывают того, кто намеревается использовать персональные данные, оперативно, в течение 72 часов информировать пользователя сетей о возможном нарушении защиты данных. Полномочия органов, отвечающих за защиту данных, будут расширены новыми, усиленными возможностями санкций на случай нарушения права на защиту данных. Эти санкции, по словам К.Виганда, будут пропорциональны степени нарушения, но могут доходить до штрафа в 4% от международного торгового оборота соответствующей компании.

Накануне К.Виганд сообщил журналистам, что член Еврокомиссии по вопросам юстиции Вера Юрова направила на прошлой неделе письмо в Facebook с просьбой дополнительного прояснения инцидента с Cambridge Analytica. В четверг вечером был получен ответ, в котором Facebook подтвердил, что данные примерно 2,7 млн лиц, проживающих в Европейском союзе, могли попасть к Cambridge Analytica незаконным образом.

"Facebook также объяснил меры, которые он принял с тех пор. Мы детально изучим это письмо Facebook. Но уже на первый взгляд представляется, что будут необходимы другие дискуссии с Facebook, чтобы начать быстро внедрять все изменения, в частности, вводить новые правила, установленные Европейским союзом, и все элементы, касающиеся демократического подхода к обработке данных", - сказал представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что в продолжение этих дискуссий должен состояться телефонный разговор между В.Юровой и президентом Facebook Марком Цукербергом.

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