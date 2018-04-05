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17:04 05.04.2018

Dr.Web сообщил о вирусе, атакующем Android-телефоны клиентов Сбербанка России

Dr.Web сообщил о вирусе, атакующем Android-телефоны клиентов Сбербанка России

Сотрудники компании Dr.Web ("Доктор Веб") зафиксировали распространение нового вируса Android.BankBot.358.origin, атакующего телефоны клиентов Сбербанка России, говорится в пресс-релизе компании.

"Эта вредоносная программа крадет информацию о банковских картах, выводит деньги со счетов, а также блокирует зараженные устройства и требует выкуп", - говорится в сообщении. По оценке Dr.Web, ущерб от "вредоноса" может превысить 78 млн рублей, заражено уже 60 тыс. мобильных устройств.

"Однако, поскольку вирусописатели распространяют множество различных версий этого вредоносного приложения, число пострадавших может значительно увеличиться", -поясняет компания.

Согласно ее подсчетам, вирус также может украсть 2,7 млн рублей со счетов мобильных телефонов.

Вредоносная программа атакует устройства на базе Android. Вирус распространяется через смс-сообщения, которые рассылают киберпреступники и сама программа.

"Чаще всего сообщения отправляются от имени пользователей сервиса Avito.ru. В таких СМС потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке - якобы чтобы ознакомиться с ответом на объявление", - говорится в пресс-релизе.

Программа способна блокировать смартфон, выдавать клиенту Сбербанка ложную информацию и побуждать человека ввести данные банковской карты. Специалисты Dr.Web отмечают, что снять блокировку на данный момент можно вводом произвольных данных карты. Затем следует удалить программу с помощью антивируса.

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