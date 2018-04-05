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15:05 05.04.2018

ЕК обеспокоена утечкой персональных данных европейцев через Facebook, проведет расследование

ЕК обеспокоена утечкой персональных данных европейцев через Facebook, проведет расследование

Европейская комиссия проведет расследование в связи с использованием Facebook персональных данных европейцев, которые имелись в ее распоряжении, что недопустимо, заявил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

"Последние опубликованные Facebook цифры подтверждают, что европейские пользователи, действительно, были затронуты. Еврокомиссар (по вопросам юстиции Вера - ИФ) Юрова написала на прошлой неделе Facebook письмо с просьбой дополнительного прояснения, дав компании две недели на ответ", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, Facebook проинформировала Еврокомиссию о готовности вести с ней диалог. В ближайшие дни, добавил К.Виганд, ожидаются "контакты высокого уровня".

В.Юрова должна в четверг обменяться мнениями с руководством европейского органа, отвечающего за защиту персональных данных, а также с представителями британских и американских властей, которые ведут расследование по этому делу.

"Цель - получить возможно наиболее свежую информацию по ведущимся расследованиям, и вы можете быть уверенными, что мы очень внимательно проследим за этим делом и расследованием, которое проведут отвечающие за это компетентные органы", - сказал представитель Еврокомиссии.

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