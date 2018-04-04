"Укрпошта" установит POS-терминалы в самых загруженных отделениях

ПАО "Укрпошта" получило получила 5 тыс. POS-терминалов и установит их в самых загруженных отделениях, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Цена, как обычно, самая низкая на рынке - можете сравнить с банками. Процессинг будет осуществлять "Укркарт" (ЧАО "Украинская национальная расчетная карта" – ИФ). В первую очередь установим в самых загруженных наших отделениях, и постепенно будем расширяться. Плюс к концу июня доведем интернет до отделений в селах, где проживает более 2 тыс. человек, так что частично решим вопрос со связью", - сказал он.

Ранее И.Смелянский отмечал, что в украинских селах зачастую отсутствует нормальная связь, что препятствует развитию онлайн-продаж в регионах.

По его словам, подключение отделений в селах "Укрпошта" будет проводить на основе региональных тендеров.

"Укрпошта" объявила тендер на закупку 5 тыс. POS-терминалов декабре 2017 года, аукцион состоялся 18 января, а договор с компанией победителем – ООО "Сервус Системз Интегрейшн" с предложением 31,108 млн грн – был подписан 14 февраля текущего года. Всего в тендере приняли участие три компании, одна из которых отсеялась на этапе подачи документации.

Тендер предусматривал закупку двух партий по 2,5 тыс. POS-терминалов VeriFone EVO 520.

POS-терминал — электронное программно-техническое устройство для приема к оплате платежных карт, которое может принимать карты с чипом, магнитной полосой и бесконтактные карты, а также другие устройства, имеющие бесконтактное сопряжение.

ПАО "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины. Предоставляет около 50 видов услуг в 11,5 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 73 тыс. работников, из которых 36 тыс. – почтальоны.