Телеком

12:36 04.04.2018

"Укрпошта" установит POS-терминалы в самых загруженных отделениях

"Укрпошта" установит POS-терминалы в самых загруженных отделениях

ПАО "Укрпошта" получило получила 5 тыс. POS-терминалов и установит их в самых загруженных отделениях, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Цена, как обычно, самая низкая на рынке - можете сравнить с банками. Процессинг будет осуществлять "Укркарт" (ЧАО "Украинская национальная расчетная карта" – ИФ). В первую очередь установим в самых загруженных наших отделениях, и постепенно будем расширяться. Плюс к концу июня доведем интернет до отделений в селах, где проживает более 2 тыс. человек, так что частично решим вопрос со связью", - сказал он.

Ранее И.Смелянский отмечал, что в украинских селах зачастую отсутствует нормальная связь, что препятствует развитию онлайн-продаж в регионах.

По его словам, подключение отделений в селах "Укрпошта" будет проводить на основе региональных тендеров.

"Укрпошта" объявила тендер на закупку 5 тыс. POS-терминалов декабре 2017 года, аукцион состоялся 18 января, а договор с компанией победителем – ООО "Сервус Системз Интегрейшн" с предложением 31,108 млн грн – был подписан 14 февраля текущего года. Всего в тендере приняли участие три компании, одна из которых отсеялась на этапе подачи документации.

Тендер предусматривал закупку двух партий по 2,5 тыс. POS-терминалов VeriFone EVO 520.

POS-терминал — электронное программно-техническое устройство для приема к оплате платежных карт, которое может принимать карты с чипом, магнитной полосой и бесконтактные карты, а также другие устройства, имеющие бесконтактное сопряжение.

ПАО "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины. Предоставляет около 50 видов услуг в 11,5 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 73 тыс. работников, из которых 36 тыс. – почтальоны.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гендиректор "Укрпошты" задекларировал почти 4 млн грн доходов

"Укрпошта" до 2019г откроет около 100 отделений нового формата

"Укрпошта" просит "Евро-Укрпошту" информировать клиентов об отсутствии связи между компаниями

"Укрпошта" готова не повышать стоимость подписки печатных изданий в Донецкой и Луганской областях

"Укрпошта" намерена реструктуризировать $8,5 млн долга по кредиту банка Януковича

Группа ICU приобрела облигации "Укрпошта" на 50 млн грн

"Укрпошта" вдвое сократила количество почтовых ящиков в Киеве

"Укрпошта" привлекла 150 млн грн от размещения облигаций

Экс-директор по обслуживанию клиентов "Новой Пошты" стал замгендиректора по развитию бизнеса "Укрпошты"

"Укрпошта" планирует в I полугодии увеличить количество компьютеризированных отделений до 4,1 тыс.

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нова Пошта" получит финансирование ЕБРР в сумме EUR9,5 млн на строительство сортировочного терминала

"Vodafone-Украина" выпустил еврооблигации на EUR90 млн с купоном 9,2% годовых

В результате стрельбы в штаб-квартире YouTube один человек погиб, четверо пострадали

Трамп снова ополчился на Amazon и почту США

Глобальные продажи чипов в феврале выросли на 21% - SIA

Финдиректор "Vodafone-Украина" Н.Шевченко: Мы решили выпустить еврооблигации для привлечения средств под 4G

"Vodafone-Украина" выпустил еврооблигации на EUR90 млн

Toshiba продолжит продажу производства микросхем, несмотря на трудности

Индийский ecommerce-стартап привлек инвестиции Softbank и Alibaba, оценен в $2 млрд

"Банкомсвязь" в 2017г увеличила чистую прибыль почти в 6 раз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА