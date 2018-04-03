Финдиректор "Vodafone-Украина" Н.Шевченко: Мы решили выпустить еврооблигации для привлечения средств под 4G

Блиц-интервью с финансовым директором ПрАО "ВФ-Украина" (предоставляет услуги мобильной связи под брендом "Vodafone-Украина") Натальей Шевченко

Вопрос: Вы приняли решение выпустить еврооблигации на сумму в EUR90 млн. Почему было принято решение именно о таком формате привлечения средств?

Ответ: Украинские банки не готовы были давать нам необходимый объем финансирования, мы вынуждены были искать другие пути привлечения средств.

Финансовый инструмент, который мы выбрали, а именно, выпуск еврооблигаций, имеет ряд преимуществ по сравнению с прямым кредитованием в т. ч. и через украинские банки.

Это, в частности, коммерческие условия, юридические поручительства, события невыполнения обязательств, публичность процесса. А также усовершенствованная правовая защита – выпуск еврооблигаций регулируется английским правом и признан в многочисленных правовых юрисдикциях.

Вопрос: Чем вам не угодили ресурсы и предложения банков, в т.ч. украинских?

Ответ: На украинском рынке мы могли привлечь только треть необходимой суммы. Нас также не устраивали условия - высокая процентная ставка до 20-21,5%.

Также, одним из ограничивающих факторов в данном случае выступает стандартная практика ограничения на сумму займа на одного заемщика. Кроме того, действует ограничение на утверждение лимита на заемщика в условиях низкого странового рейтинга.

Вопрос: Раскройте подробности планируемого выпуска: какова ставка, сроки? Кто будет вести выпуск?

Ответ: VF Ukraine объявила о завершении размещения обеспеченных (обеспечение осуществляется компанией VF Ukraine) еврооблигаций по закрытой подписке на сумму EUR90 млн по ставке 9,2% и с погашением в феврале 2021 года.

При этом техническое размещение происходило через Capital Valentine B.V, частную компанию, действующую по законам Нидерландов, а облигации допущены к листингу на Франкфуртской фондовой бирже (Frankfurt Stock Exchange).

Мы выбрали наиболее оптимальный формат с точки зрения необходимого объема финансирования и его стоимости.

Сделка структурирована таким образом, чтобы соблюдались требования местного законодательства. Делать выпуск и размещение ценных бумаг на европейской фондовой бирже имеет право компания, зарегистрированная в данной юрисдикции. Поэтому размещение еврооблигаций осуществлялось компанией Capital Valentine, а технически деньги в Украину переводятся в форме займа.

Вопрос: Под какие цели будут выпускаться облигации?

Ответ: Доходы, полученные от размещения еврооблигаций, будут использованы в основном для приобретения лицензий LTE и частично строительства сети.

Вопрос: Какова кредитная нагрузка компании на сегодняшний день?

Ответ: Компания не нуждалась во внешнем финансировании. Текущая ситуация в потребности финансирования сложилась из-за того, что компания еще не успела построить 3G и заработать достаточно средств, чтобы инвестировать в технологии следующего поколения.

Обычно окупаемость телеком-оборудования составляет пять-семь лет. В развитых странах со стабильной экономикой промежуток составляет, минимум, пять лет. Напомню, что компания вынуждена была потратить более 2,7 млрд грн за лицензии 3G в 2015 году, то есть не прошло даже трех лет.

Вопрос: Планируете ли вы в дальнейшем привлекать займы? Какие и с какой целью?

Ответ: На данном этапе привлечение финансирования не планируется.

Вопрос: Насколько стандартно или ново для мобильного оператора проводить такой заем?

Ответ: Эта практика широко применяется на мировом рынке, на украинском рынке - мы первые.

Вопрос: Вы говорили, что планируете направить средства, полученные от размещения займа на 4G связь. Когда можно ожидать от вас оплату за лицензии в диапазоне 1800 МГц?

Ответ: У нас есть обязательства по оплате лицензий в соответствии с тендерными условиями (в течение 30 дней с момента объявления результатов конкурса). Оплата будет осуществлена в соответствии с этими условиями и по факту получения денег на наш расчетный счет.