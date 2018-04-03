Телеком

16:09 03.04.2018

"Vodafone-Украина" выпустил еврооблигации на EUR90 млн

"Vodafone-Украина" выпустил еврооблигации на EUR90 млн

 ЧАО "ВФ-Украина" (предоставляет услуги мобильной связи под брендом "Vodafone-Украина") выпустило еврооблигации на сумму EUR90 млн с купонным доходом 9,2% годовых.

Об этом в блиц-интервью "Интерфакс-Украина" сообщила финансовый директор "ВФ-Украина" Наталья Шевченко во вторник.

Срок погашения ценных бумаг - февраль 2021 года.

Еврооблигации выпущены через компанию Capital Valentine B.V (Нидерланды). Первый купонный платеж запланирован на 19 августа 2018 года.

Как сообщалось, наблюдательный совет "ВФ-Украина" 10 января 2018 года решил завершить сделку по привлечению EUR90 млн займа под покупку лицензий стандарта 4G (LTE). Соотношение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к стоимости активов ЧАО "ВФ-Украина" составило 19,18%.

"Vodafone-Украина" по итогам 2017 года увеличила чистую прибыль на 76% - до 2,2 млрд грн, выручку - на 7,2%, до 11,9 млрд грн, показатель OIBDA - на 36,6%, до 5,2 млрд грн.

"Vodafone-Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в стране, по состоянию на конец 2017 года обслуживавший 20,8 млн абонентов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Vodafone Украина" планирует в 2018 г. открыть 170 собственных магазинов

"Vodafone Украина" планирует с 30 марта запустить 4G связь в 20 городах

"Vodafone Украина" планирует в 2018г открыть 170 собственных магазинов

"Vodafone Украина" в 2017г увеличил выручку на 7,2%, чистую прибыль на 76%

"Vodafone-Украина" купил 5-й лот на аукционе 4G за 742 млн грн при стартовой цене в 265 млн грн

ТКГ по Донбассу разработает план мероприятий по обеспечению связью жителей ОРДЛО

Представители ОРДО дали гарантии безопасности для восстановления мобильной связи

Мобильная связь "Vodafone-Украина" возобновлена в Луганске

Мобильная связь "Vodafone-Украина" отсутствует в ОРЛО из-за обрыва оптоволокна

Vodafone тестирует систему контроля дронов с помощью мобильной сети компании

ПОСЛЕДНЕЕ

Toshiba продолжит продажу производства микросхем, несмотря на трудности

Индийский ecommerce-стартап привлек инвестиции Softbank и Alibaba, оценен в $2 млрд

"Банкомсвязь" в 2017г увеличила чистую прибыль почти в 6 раз

Apple планирует отказаться от чипов Intel в компьютерах Mac, перейти на собственные к 2020 г

Fox предлагает продать Sky News американской Disney, чтобы получить согласие CMA на покупку Sky

Хакеры украли платежные данные миллионов клиентов универмагов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor

"Киевстар" возобновил работу сети после сбоя из-за повреждений магистрального кабеля

ЕБРР предоставит "Новой Поште" кредит под развитие

Alibaba получит полный контроль над сервисом доставки еды Ele.me

Гендиректор "Укрпошты" задекларировал почти 4 млн грн доходов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА