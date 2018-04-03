"Vodafone-Украина" выпустил еврооблигации на EUR90 млн

ЧАО "ВФ-Украина" (предоставляет услуги мобильной связи под брендом "Vodafone-Украина") выпустило еврооблигации на сумму EUR90 млн с купонным доходом 9,2% годовых.

Об этом в блиц-интервью "Интерфакс-Украина" сообщила финансовый директор "ВФ-Украина" Наталья Шевченко во вторник.

Срок погашения ценных бумаг - февраль 2021 года.

Еврооблигации выпущены через компанию Capital Valentine B.V (Нидерланды). Первый купонный платеж запланирован на 19 августа 2018 года.

Как сообщалось, наблюдательный совет "ВФ-Украина" 10 января 2018 года решил завершить сделку по привлечению EUR90 млн займа под покупку лицензий стандарта 4G (LTE). Соотношение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к стоимости активов ЧАО "ВФ-Украина" составило 19,18%.

"Vodafone-Украина" по итогам 2017 года увеличила чистую прибыль на 76% - до 2,2 млрд грн, выручку - на 7,2%, до 11,9 млрд грн, показатель OIBDA - на 36,6%, до 5,2 млрд грн.

"Vodafone-Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в стране, по состоянию на конец 2017 года обслуживавший 20,8 млн абонентов.