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14:25 30.03.2018

Кипрский суд продолжит слушания по делу СКМ и Raga 4 апреля

Кипрский суд продолжит слушания по делу СКМ и Raga 4 апреля

Окружной суд Никосии (Кипр) не смог завершить заседание по делу о "заморозке" активов группы СКМ по иску на $820 млн в споре с кипрской Raga Establishment Limited (ранее - EPIC Telecom Invest Limited, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Горбуненко и приватизировавшей "Укртелеком" с привлечением $300 млн средств у бизнесмена Дмитрия Фирташа), продолжит заседание 4 апреля 2018 года.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе группы "СКМ".

По предоставленным источником данным, рассмотрение дела будет продолжено в среду, 4 апреля.

Как сообщалось, СКМ в 8 января 2018 года подала апелляцию на определение окружного суда Никосии о замораживании активов ее владельца Рината Ахметова на $820 млн. Слушание по делу было назначено на 27 февраля, говорится в статье Financial Times со ссылкой на компанию.27 декабря 2017 года окружной суд Никосии приказал заморозить активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на $820,5 млн по требованию Raga Establishment экс-главы правления обанкротившегося Родовид-банка Дениса Горбуненко, обвиняющей SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) Р.Ахметова в недоплате за покупку "Укртелекома", сообщила Financial Times.

Как сообщалось, Высокий суд Лондона 23 апреля рассмотрит апелляцию СКМ на решение LCIA по спору с Raga на $820 млн о покупке "Укртелекома".

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