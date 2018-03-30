lifecell запустил 4G связь в 24 городах Украины, не намерен отдельно тарифицировать трафик

Мобильный оператор lifecell начал предоставлять услуги связи 4G (технология LTE) в 22 областных центрах, а также в Краматорске и Северодонецке, при этом предоставляемый по технологии 3G+ и 4,5G трафик будет тарифицироваться одинаково, сообщает оператор в пятницу.

"В третьей части городов, а именно в Николаеве, Чернигове, Житомире, Ривном, Черкассах, Виннице, Северодонецке и Краматорске, lifecell - единственный оператор, который начал предоставлять услуги связи четвертого поколения", - отмечается в пресс-релизе оператора.

По его данным, в сети lifecell 49% смартфонов поддерживают технологию LTE.

Услуги мобильной связи четвертого поколения будут предоставляться по технологии LTE Advanced Pro (4.5G), обеспечивающей до пяти раз более высокую скорость загрузки (download), до 10 раз более высокую скорость передачи данных (upload), а также мгновенную реакцию сайтов и приложений по сравнению с 3G.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с запуском 4G. "Связь четвертого поколения отныне в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G в более, чем двадцати городах Украины! Поздравляю украинцев с внедрением 4G!", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Для использования связи нового поколения абоненту необходимо иметь SIM-карту с поддержкой стандарта 4G/LTE (USIM-карта) и смартфон с поддержкой минимум 4G/LTE.

"Карточка USIM не только поддерживает стандарт 4G (LTE), но и имеет другие преимущества: более высокую степень безопасности и дополнительные опции. Основное отличие - больший объем памяти. В адресной книге USIM можно хранить до 500 контактов с расширенными данными: несколькими номерами телефонов контакта и адресом электронной почты", – поясняет пресс-служба оператора.

lifecellтакже не планирует устанавливать отдельную стоимость трафика в сети четвертого поколения.

"Трафик 3G+ и 4.5G будет тарифицироваться одинаково. Абоненты будут самостоятельно выбирать, какой технологией пользоваться в настройках телефона", - говорится в пресс-релизе.

Вторую волну развертывания 4.5G вязи от lifecell в диапазоне 1800 МГц стоит ожидать в июле 2018 года.

Как сообщалось, lifecell считает выкупленные частоты достаточными для внедрения 4G.

В целом "большая тройка" украинских мобильных операторов по итогам прошедшего в начале марта тендера заплатит 5,434 млрд грн за 75 МГц в диапазоне 1800 МГц за право развернуть на них связь стандарта 4G. Ранее она уже перечислила в госбюджет 2,456 млрд грн за 40 Мгц в диапазоне 2600 МГц по результатам проведенного в конце января этого года тендера для внедрения 4G. Тогда lifecell приобрел два лота суммарно на 15 МГц за 909,25 млн грн, "Киевстар" – три лота суммарно на 15 МГц за 916,3 млн грн и "Vodafone-Украина" – два лота суммарно на 10 МГц за 631 млн грн.

Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составила около 26,5 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell – 11,1 млн, из них активных – 8 млн.

lifecell по итогам 2017 года получил 503,6 млн грн чистого убытка по сравнению с 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году.

Компания Turkcell (Турция) владеет 100% акций ООО "Лайфселл".