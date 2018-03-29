Телеком

14:13 29.03.2018

"Vodafone Украина" планирует с 30 марта по 2 апреля запустить 4G связь в 20 городах

"Vodafone Украина" планирует с 30 марта по 2 апреля запустить 4G связь в 20 городах

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" планирует с 30 марта по 2 апреля запустить 4G связь в диапазоне 2600МГц в 20 городах Украины, заявила СЕО оператора Ольга Устинова на пресс-конференции в четверг.

"До конца четверга мы должны получить счета за разрешения на базовые станции и оплатить их. Если Украинский государственный центр радиочастот успеет выдать все бумаги по всем 28 городам, уже завтра или, в крайнем случае, с понедельника мы запустим 4G связь в первых городах", - заявила она.

О.Устинова подчеркнула, что мобильная связь четвертого поколения на частотах 2600МГц "Vodafone Украина" будет запускать постепенно, первый запуск технологии охватит 20 городов: Киев, три города Киевской области (Борисполь, Вишневое, Чабаны), Днепр, Павлоград (Днепропетровская обл.), Харьков, Купянск (Харьковская обл.), Запорожье. Энергодар (Запорожская обл.), Львов, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск, Черновцы, Новоселица (Черновицкая обл.), Луцк, Кропивницкий, Одесса,·Херсон.

До июля 4G сеть будет запущена в 28 городах – к запущенным ранее добавятся Бровары, Ирпень (Киевская обл.) Лиманка (Одесской обл.), Бердянск (Запорожской обл.) Ужгород, Мукачево (Закарпатской обл.), Паляниця и Яремче (Ивано-Франковской обл.).

В компании отмечают, что более 30% абонентов готовы к использованию 4G связи, а среднее потребление трафика на абонента в сети оператора составляет 4 Гб. При этом, ожидается, что с внедрением технологии связи четвертого поколения, потребляемый трафик вырастет в два раза.

Как сообщалось, большая тройка украинских мобильных операторов в январе заплатила 2,456 млрд грн за 80 МГц в диапазоне 2600 МГц за право развернуть на них связь стандарта 4G.

lifecell приобрел два лота суммарно на 30 МГц за 909,25 млн грн, "Киевстар" – три лота суммарно на 30 МГц за 916,3 млн грн и "Vodafone-Украина" – два лота суммарно на 20 МГц за 631 млн грн.

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